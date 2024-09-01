- Хайденхайм радуется, в то время как Аугсбург сталкивается с проблемами с "дрянным локтевым счетчиком"

Франк Шмидт собрал свою команду в кругу ликования, чтобы поделиться словами благодарности перед триумфальным маршем. Зрители громко кричали и скандировали "Чемпионы, чемпионы". После победы со счетом 4:0 (2:0) над ФК Аугсбург в Бундеслиге 1. ФК Хайденхайм продолжает свое потрясающее восхождение. Команда из Остальб закрепила свою пятую победу в пятом официальном матче сезона.

"Мы уже обеспечили 15% необходимых нам очков к концу", - заявил обычно прагматичный Шмидт на DAZN. Однако он также оценил возбуждающую атмосферу в Остальб: "Массовое празднование в четверг и снова сегодня", - отметил он, имея в виду их недавний вход в Лигу конференций. "Мы тоже заслуживаем насладиться этим моментом".

Злоттербек: "Невероятно"

Между тем, ФК Аугсбург остался недоволен спорным решением пенальти. "Невероятно", - проворчал Кевин Злоттербек о своем рукоблудии, которое было определено VAR и привело к раннему голу для Хайденхайма. Хотя он признал какой-то контакт, он argued, что это была всего лишь "обычная футбольная игра". "Рефери больше не могут сделать правильный выбор. Это просто неприемлемо и удручает, когда ты проигрываешь гол таким образом", - посетовал он.**

Злоттербек был еще больше разочарован подобным инцидентом на прошлой неделе, который не привел к пенальти для Аугсбурга, но на этот раз они стали жертвой. "Две совершенно разные интерпретации", - вздохнул он. "Сегодня мы получили абсурдный пенальти, я мог бы разорвать микрофон в клочья".**

Ваннер: Сильнее, чем когда-либо

Решение Мартина Petersen после семи минут было спорным, так как Злоттербек коснулся мяча левой рукой в штрафной. Пауль Ваннер вышел и уверенно забил в нижний правый угол (9'). Лео Сьенца добавил еще один гол мощным ударом на глазах у 15 000 зрителей (30'). Адриан Бек (69') и Максимилиан Брюниг (73') последовали за ним.**

Шмидт похвалил выступление Ваннера, но подчеркнул, что коллективные усилия были решающими. tanto Ваннер, как и Сьенца, были особенно выдающимися. Ваннер уже забил четыре гола в официальных матчах этого сезона. На прошлой неделе 18-летний стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги клуба. Теперь он также стал самым молодым игроком, забившим пенальти в немецкой элите.**

Хайденхайм возглавляет таблицу, вышел в следующий раунд Кубка Германии и квалифицировался в групповой этап Лиги конференций, с нетерпением ожидая своей игры против ФК Челси в конце ноября. Аугсбург, в свою очередь, потерпел поражение после ничьей 2:2 с Вердером Бремен в своем открытии.**

Неудачи Злоттербека продолжаются

Первый тайм был оживленным, с контролем мяча Аугсбурга и многочисленными шансами сравнять счет. Лучший удар Злоттербека ударился в перекладину (27'). Вместо этого Хайденхайм забил, и Злоттербек признал их "впечатляющую игру".**

Замены Аугсбурга Мариуса Вольфа и швейцарского международла Рувена Варгаса не изменили ход матча. Вместо этого Бек, продливший свой контракт до 2028 года, закрепил победу. Его передача, конечно же, пришла от Ваннера. Вскоре после этого Брюниг добавил еще один.**

Единственный минус для страстных фанатов Хайденхайма: опорный полузащитник Леннард Малойни был заменен из-за боли в спине за минуту до перерыва.**

Победа над ФК Аугсбург в Бундеслиге вывела 1. ФК Хайденхайм, представляющий Остальб, Германию, на пятую победу в пяти официальных матчах сезона. Несмотря на спорный пенальти за рукоблудие Злоттербека, молодой немецкий талант Хайденхайма Пауль Ваннер продолжил свою выдающуюся форму, забив пенальти и став самым молодым игроком, добившимся этого в немецкой элите.**

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