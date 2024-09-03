Хайди Клум уже демонстрирует свой энтузиазм к Хэллоуину.

Какое платье наденет Хайди Клум на свой знаменитый Хэллоуин-вечеринку в этом году? Похоже, она полностью погружена в празднование, так как делится с преданными фанатами подсказкой своего страшного наряда.

Ранее она щеголяла в образе Джессики Раббит, пугающего инопланетянина, супруги Шрека Фионы, червя и в прошлом году - яркого павлина. Каждый год Клум стремится превзойти саму себя в выборе костюма для своего знаменитого Лос-Анджелесского Хэллоуин-вечера. Подготовка к этому ежегодному страшному событию может занимать несколько недель, а в сам день она часто посвящает множество часов макияжу. Ее Хэллоуин-образы обрели преданную армию поклонников, которые с нетерпением ждут ее превращения каждый год.

Чтобы разжечь интерес, Клум публикует фотографии из своих репетиций костюма в Instagram, что всегда вызывает замешательство и споры среди ее подписчиков.

В этом году не исключение. Недавно 51-летняя звезда поделилась фотографией большого зловещего глазного аксессуара с подписью "Подсказка на 31 октября... какие идеи?" Несмотря на интригу, пост мало что прояснил о природе костюма.

Недавно Клум еще больше подогрела спекуляции, опубликовав ролик со склизким белым веществом, похожим на кокон. "Хэллоуин Хайди Клум набирает обороты", - написала она, сопроводив пост тремя смайликами-привидениями. К сожалению, Клум отключила функцию комментариев на своих постах в Instagram уже несколько лет, так что мы можем только догадываться о дискуссиях среди ее подписчиков.

Что выберет Том Каулиц?

Муж Клум Том Каулиц столь же важен для празднования, так как ему приходится надевать соответствующий костюм каждый год. Каулиц, гитарист группы Tokio Hotel, разделяет эту участь со своими предшественниками Риком Пипино и Силом. В последние годы он был рыбаком к гигантскому червю Клум, Шреком к ее Фионе и астронавтом к ее кровожадному инопланетянину.

В прошлом году Клум нарядила его в настоящее яйцо, имитируя свой костюм павлина. Каулиц оценил свой яичный наряд, как он упомянул в подкасте "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Я хочу костюм, который был бы уникальным. Не просто что-то, что должно быть крутым, страшным или что-то еще. Но также абсурдным. Яйцо такое абсурдное, что я подумал: это идеально". Может быть, в этом году Каулиц будет иметь больше свободы в выборе костюма.

Возбуждение от костюма Хайди Клум в этом году ощущается, так как фанаты строят догадки на основе ее загадочных постов в социальных сетях. Ее предыдущие наряды, такие как Джессика Раббит и жена Шрека Фиона, продемонстрировали ее приверженность модным и креативным костюмам.

Так же, как и Клум, ее муж Том Каулиц также участвует в праздновании. Его уникальные костюмы в прошлом, такие как рыбак к гигантскому червю Клум, добавляют дополнительный элемент возбуждения в их парные костюмы.

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