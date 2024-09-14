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ОбществоНовостиХайди Клум

Хайди Клум раскрывает потенциально уязвимую сторону.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Ошибка происходит во время сбора в Лос-Анджелесе.
Ошибка происходит во время сбора в Лос-Анджелесе.

Хайди Клум раскрывает потенциально уязвимую сторону.

Споры о видимости мужских и женских сосков в Instagram остаются актуальной темой. На выходных Хайди Клум вызвала волну обсуждений, продемонстрировав свои собственные сначала на нескольких мероприятиях в Лос-Анджелесе, а затем в своем аккаунте в Instagram. Правила, касающиеся таких публикаций, казалось, варьировались.

На "Вечере номинантов на премию Эмми", организованном журналом "The Hollywood Reporter", и на мероприятии актеров в Вест-Hollywood, 51-летняя Клум привлекла внимание своими смелыми нарядами. Она появилась в блестящем мини-платье с животным принтом, едва прикрывающим колени, подчеркивающим свою фигуру в золотых, коричневых и черных тонах. Снимки с мероприятия показали, как платье открывало обширные боковые виды.

В Instagram Клум поделилась фотографиями, которые тонко демонстрировали ее формы, потенциально нарушая их правила, сознательно или нет. Платформа имеет строгие правила в отношении женской наготы, запрещающие видимое обнажение женских сосков. Однако есть определенные исключения, такие как протесты, фотографии грудного вскармливания и изображения шрамов после мастэктомии.

Клум, известная своей уверенностью, продолжала демонстрировать свое тело,似乎 игнорируя правила. Хотя было сложно определить, были ли ее фотографии в Instagram отредактированы, чтобы замазать видимые соски, одна из них показала ее на черно-белом снимке с Марио Сорренти, где соски были четко видны.

Центр прозрачности Meta разъясняет, что настоящие произведения искусства, изображающие обнаженные фигуры, такие как картины и скульптуры, разрешены на платформе. Публикации Клум могут служить потенциальными примерами того, что допустимо и где проходят границы, побуждая пересмотреть правила для большей справедливости и равенства.

Наряд Клум в животный принт не ограничился только предварительным мероприятием Эмми. Ее также видели в нем на мероприятии, посвященном 50-летию журнала "People".

Уик-энд с Эмми в Голливуде полон различных мероприятий перед церемонией вручения премии "Эмми" в прайм-тайм, самой престижной телевизионной премией в Соединенных Штатах, запланированной на воскресенье, 15 сентября. "Шогун" лидирует с 25 номинациями, за ним следует "Медведь" с 23.

Смелые модные choices Хайди Клум на Вечере номинантов на премию Эмми и последующие публикации в Instagram вызвали дискуссии о правилах Instagram в отношении женской наготы, когда она тонко демонстрировала свои формы в нарушение или случайное нарушение правил. Несмотря на некоторое размытие в ее фотографиях в Instagram, черно-белый снимок с Марио Сорренти четко показал соски Клум, потенциально расширяя границы платформы.

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