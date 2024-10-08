Хайди Клум полна решимости не подвести своих поклонников Хэллоуина.

Хайди Клум уже давно готовится к Хэллоуину, чтобы поддерживать интерес и энтузиазм своих подписчиков. Она рассказала журналу People, что окружена талантливыми людьми из разных сфер, такими как визажисты, стилисты, дизайнеры и т.д. "Я не хочу разочаровывать своих поклонников Хэллоуина, поэтому всегда стараюсь придумать что-то уникальное и неожиданное, что оставляет их в восторге или шоке", - сказала она в свои 51 года.

В Instagram она создает ажиотаж, публикуя загадочные намеки на свой последний костюм. В начале сентября она опубликовала ролик с чем-то вроде танка с отверстиями для ног и подписала его "Хэллоуин Хайди начинает принимать форму". Она еще не раскрыла наряд, но намекнула Today.com, что он "не будет от мира сего" и потребует много протезов, от одной мысли о которых ей становится тесно.

Хайди также недавно рассказала Today.com о своем первом Хэллоуин-вечере в Нью-Йорке в 2000 году. Она была "в самом крутом городе на планете", но не знала, на какой вечеринке побывать, боясь, что это будет скучное собрание без костюмов. Поэтому она решила: "Если я буду хозяйкой этой вечеринки, я должна придумать что-то очень оригинальное и убедиться, что люди наденут костюмы, иначе они не придут на вечеринку". Теперь гости с нетерпением ждут, придумывая свои наряды.

За годы своей карьеры немецкая супермодель привлекла всеобщее внимание своими экстравагантными, потрясающими костюмами на фестивалях Хэллоуина в конце октября. Запоминающиеся моменты включают ее потрясающую метаморфозу в павлина, пугающего киборга и гигантского червя.

Ожидание Хайди Клум на ежегодный Хэллоуин-концерт просто зашкаливает, и фанаты с нетерпением ждут ее уникального и неожиданного костюма. Ее публикации в Instagram, полные загадочных намеков и предвкушения, держат зрителей в напряжении и любопытстве, что же она наденет в этом году.

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