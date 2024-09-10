Хайди Клум обсуждает сексуальные средства и фантастические сценарии ролевых игр.

Недавно супермодель Хайди Клум призналась, что ей нужен целый гардероб, чтобы разместить свою коллекцию интимных вещей. После этого откровения она поделилась еще больше секретов своей интимной жизни в подкасте. В 51 год Клум рассказала о содержимом своего специального шкафа и ролевых играх, которые она любит.

Хайди Клум не стесняется говорить о своих любовных опытах с мужем, Томом Каулитцем. В эпизоде подкаста от конца января она с удовольствием описывала свою близость на частном самолете и "германскую сосиску" Тома. Связь 16-летнего младше guitar-istа с Клум описывается как "бесконечная, необузданная и страстная". "Мне достаточно просто на него посмотреть, и я возбуждаюсь", - признается она. Клум также упоминает свой посвященный шкаф для секс-игрушек, который она раскрыла ранее.

В подкасте "Он и Она" она возвращается к этой теме и делится более подробной информацией. Когда со-ведущая Лоурен задает вопрос об организации шкафа по настроению, Клум шутливо отвечает, что это больше о "одном настроении", прежде чем раскрыть, что вещи Categorized по размеру. "Там можно найти парик, костюмы, обувь, сапоги...", - намекает Клум.

Играя в медсестру

Она также рассказывает, когда и как использует эти костюмы. Клум вспоминает случай, когда она надела костюм медсестры, когда ее партнер был болен. Однако партнер не оценил эту фантазию. "Я спросила его, как мой пациент, и он просто рассмеялся!", - вспоминает Клум. Она считает этот реакцию "очень большим красным флагом". Она представляла себе ролевую игру по-другому: "Будь больным и дай мне проверить твой пульс!"

Во время своей беседы о кинковом шкафу в подкасте "Позвони ей папочкой" в январе Клум была на Facetime со своей старшей дочерью Лени. Вместе они раскрыли, что Лени и ее друзья однажды нашли и исследовали шкаф. "Я подумала, это было так круто!", - заявила Лени, модель в начале карьеры. Они даже сняли видео с игрушками, сначала не понимая, что это такое. "Я подумала, мама, что это? Микрофон?", - вспоминает Лени. Позже мама разозлилась и запретила Лени рыться в своих вещах.

В подкасте "Он и Она" Клум рассказывает об организации своего специализированного шкафа, раскрывая, что вещи Categorized по размеру и могут включать в себя вещи, такие как парик, костюмы и обувь. Во время своей беседы она вспоминает, как использовала один из своих костюмов медсестры, когда ее партнер был болен, но партнер нашел ситуацию смешной, а не погрузился в ролевую игру, которую она себе представляла.

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