- "Хайдара" из Лейпцига не участвует ни в одной игре.

Лейпцигский Амаду Хаидара не присоединится к Мали на предстоящий международный перерыв из-за травмы головы и останется в Германии. Об этом сегодня сообщил Лейпциг. Инцидент произошел во время напряженной победы со счетом 3:2 над Леверкузеном в субботу.

В разгар матча форвард Леверкузена Виктор Бонифас попытался нанести опасный удар ногой через себя в переполненной штрафной. К сожалению, удар пришелся по голове Хаидары, а не по мячу. В результате 26-летний полузащитник был вынужден покинуть поле. После матча главный тренер Марко Розе сказал, что Хаидара испытывал трудности с запоминанием времени и результата матча. Бонифас получил предупреждение за этот инцидент.

Несмотря на интенсивный вызов, удар Бонифаса через себя привел к травме головы Хаидары, что помешало ему присоединиться к национальной команде Мали на предстоящем международном перерыве. В связи с травмой головы Хаидара должен сосредоточиться на своем восстановлении в Германии.

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