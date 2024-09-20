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ЭкономикаНовостиЦены на энергию

Хабек выступает за то, чтобы правительство облегчало первоначальное финансирование расширения сети.

 and  Viktoriya Miller
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Будущие энергетические инфраструктуры служат финансовыми обязательствами для последующих поколений.
Будущие энергетические инфраструктуры служат финансовыми обязательствами для последующих поколений.

Хабек выступает за то, чтобы правительство облегчало первоначальное финансирование расширения сети.

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы правительство Германии предварительно финансировало расширение электросетей. Эти инвестиции, как он отметил во время визита на электрометаллургический завод Georgsmarienhütte, необходимы не только для ближайшего будущего, но и для будущих поколений. Он подчеркнул необходимость распределения этих затрат во времени, что, как он считает, снизит сетевые тарифы в настоящее время. Политик-экоактивист поддержал этот план, который он разработал до решения Конституционного суда о федеральном бюджете, но признал, что организация фондов потребует корректировок.

Расширение электросетей, в основном с севера на юг, необходимо для поставки ветровой энергии в промышленные регионы на западе и юге. Стоимость этого расширения компенсируется за счет цен на электроэнергию, которые в последнее время значительно выросли и, как ожидается, продолжат расти. В частных домохозяйствах сетевые тарифы составляют около четверти цены на электроэнергию, но в промышленности, такой как Georgsmarienhütte, они превышают 50%.

"Это подрывает нашу основу", - сокрушается Александр Беккер, CEO Georgsmarienhütte. Он отмечает, что значительная часть запланированных инвестиций не может быть реализована из-за растущих сетевых тарифов, и предупреждает, что эта тенденция сохранится. "Мы срочно нуждаемся в облегчении сетевых тарифов", - подчеркивает он, предупреждая, что без этого компания продолжит терять конкурентоспособность.

Электрометаллургический завод Georgsmarienhütte, который в 1994 году заменил коксовые печи на электродуговую печь за свои собственные средства, сейчас потребляет столько же электроэнергии, сколько весь соседний город Оснабрюк. Завод производит сталь из лома и дальнейшую ее переработку. Для так называемой переработки в начале года был введен в эксплуатацию новый завод, который использует возобновляемую электроэнергию вместо природного газа. Еще один завод, финансируемый Министерством экономики, должен быть открыт к концу 2026 года. Georgsmarienhütte генерирует около двух миллиардов евро выручки с 6000 сотрудниками в 50 странах.

Рост энергетических цен, в основном из-за растущих сетевых тарифов, оказывает значительное давление на промышленность, подобную Georgsmarienhütte. План Хабека по предварительному финансированию расширения электросетей потенциально может снизить эти сетевые тарифы и предоставить облегчение.

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