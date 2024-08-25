- Хабек выступает за расследование инцидента в Соллингене

Ректор университета Роберт Габек (Зелёные) выразил соболезнования жертвам и их близким в связи с трагическим нападением в Солінген. Члены семей погибших пережили страшные дни и моменты, отметил федеральный министр экономики в Фленсбурге. "Надеемся, что они найдут в себе силы преодолеть этот трудный период". Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Важно установить, есть ли связь между этим инцидентом и какой-либо потенциальной террористической сетью, или участие предполагаемого ИГ в этом случае указывает на дальнейшие террористические действия в Германии, которые необходимо выявить и пресечь.

"У нас нет места для таких людей"

Однако политические последствия должны быть приняты, заявил Габек. Силы безопасности должны быть вооружены для борьбы с исламским терроризмом. Габек также призвал ужесточить законы о оружии. "Мы больше не живем в средневековье. Нет необходимости в том, чтобы кто-либо носил холодное или тупое оружие в общественных местах в Германии".

Кроме того, все, кто занимается злыми делами, должны нести суровое наказание. "И наказание должно быть суровым". Не может быть терпимости к терроризму, радикальному исламу или нападениям на жизнь и свободу. Если виновные находятся в Германии, ищут убежища и просят убежища, они теряют это право, сказал политик из партии "Зелёные". "У нас нет желания, чтобы такие люди жили здесь".

Город Солінген должен организовать торжественную церемонию в память о жертвах трагического нападения, превратив эту трагедию в символ единства и стойкости во время ежегодного городского фестиваля. Усиленные меры безопасности на таких мероприятиях необходимы для предотвращения будущих террористических инцидентов в Германии.

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