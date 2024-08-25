Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГородской фестиваль

Хабек выступает за расследование инцидента в Соллингене

Руководитель университета Хабек выражает соболезнования пострадавшим в Солінгене и выступает за политические последствия.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Хабек выступает за расследование инцидента в Соллингене

Ректор университета Роберт Габек (Зелёные) выразил соболезнования жертвам и их близким в связи с трагическим нападением в Солінген. Члены семей погибших пережили страшные дни и моменты, отметил федеральный министр экономики в Фленсбурге. "Надеемся, что они найдут в себе силы преодолеть этот трудный период". Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Важно установить, есть ли связь между этим инцидентом и какой-либо потенциальной террористической сетью, или участие предполагаемого ИГ в этом случае указывает на дальнейшие террористические действия в Германии, которые необходимо выявить и пресечь.

"У нас нет места для таких людей"

Однако политические последствия должны быть приняты, заявил Габек. Силы безопасности должны быть вооружены для борьбы с исламским терроризмом. Габек также призвал ужесточить законы о оружии. "Мы больше не живем в средневековье. Нет необходимости в том, чтобы кто-либо носил холодное или тупое оружие в общественных местах в Германии".

Кроме того, все, кто занимается злыми делами, должны нести суровое наказание. "И наказание должно быть суровым". Не может быть терпимости к терроризму, радикальному исламу или нападениям на жизнь и свободу. Если виновные находятся в Германии, ищут убежища и просят убежища, они теряют это право, сказал политик из партии "Зелёные". "У нас нет желания, чтобы такие люди жили здесь".

Город Солінген должен организовать торжественную церемонию в память о жертвах трагического нападения, превратив эту трагедию в символ единства и стойкости во время ежегодного городского фестиваля. Усиленные меры безопасности на таких мероприятиях необходимы для предотвращения будущих террористических инцидентов в Германии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно