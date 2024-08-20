Хабек выражает недовольство дорожными знаками, демонстрируя свое разочарование.

Вице-канцлер Роберт Хабек считает разногласия внутри коалиции «светофор» препятствием для экономического восстановления. На публичном диалоге он отметил, что эти споры вредны и даже тормозят экономический рост Германии. Политик «Зеленых» выразил обеспокоенность неопределенностью в отношении того, будут ли принятые решения реализованы. Канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линдер и сам Хабек осознают эту проблему.

Шольц также признал сложности в сотрудничестве коалиции. Несмотря на то, что коалиция «светофор» предложила множество законов для модернизации страны, «все эти решения давались с боем», сказал Шольц в шоу SAT.1 «:newstime Spezial». Продолжающиеся дебаты внутри коалиции отвлекают от настоящего прогресса: «Всегда приходится беспокоиться о том, что дым от поля боя, так сказать, закрывает настоящее».

Хабек также отреагировал на заявления Линдера на публичном диалоге. Лидер ФРС исключил участие своей партии в возможной коалиции под руководством «Зеленых». «Да, мы согласны с этим», - отреагировал Хабек. «Если я когда-нибудь стану канцлером, Кристиан Линдер не будет министром финансов». Хабека считают наиболее вероятным кандидатом от «Зеленых» на следующих федеральных выборах. Линдер, Хабек и Шольц вели сложные переговоры о новом бюджетном компромиссе на 2025 год.

В настоящее время Германия переживает экономический спад. Коалиция «светофор» планирует принять меры для стимулирования экономики, но пока ничего не было реализовано. Лидер ФРС Кристиан Линдер описал бюджетные переговоры внутри федерального правительства как «исключительно сложные». «Мы достигли предела во всех отношениях, и политические различия налицо». Лидер «Зеленых» Омид Нурипуур назвал коалицию «светофор» «переходной коалицией после эпохи Меркель».

Бюджет, предложенный правительством, все еще содержит миллиарды дефицита. Спорные вопросы включают базовую детскую безопасность, правило долга и гражданское пособие. Хабек предложил попробовать найти новое решение. Тогда можно было бы увидеть, «стало ли немного лучше к концу этого законодательного периода».Tales

Хабек также критиковал министра-президента Баварии Маркуса Сöder. «Содержание больше не воспринимается всерьез», - сказал Хабек на встрече с гражданами в своем министерстве. Его спросили, почему Сöder подозревает дискриминацию в вопросах местоположения, таких как строительство сети водорода.

Бавария полагается на остальную Германию в энергетических вопросах. Хабек указал на задержку Баварии в развитии ветроэнергетики. Федеральные законы теперь также применяются к Баварии. Две года назад компании в Баварии заявили, что расширение ветроэнергетики необходимо, а блокирующие regulations должны быть удалены, и они это доказали.

Возводимые линии электропередачи из Северной, Восточной и Западной Германии в Баварию предназначены для снабжения Баварии энергией. Трубопроводы водорода также будут заполнены на севере. «Итак, если у кого-то есть причина сказать: «Спасибо, Германия, за то, что помогла нам сохранить нашу экономику», это Маркус Сöder. Говорить, что мы ему вредим, проявляет глубокое невежество».

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер отреагировал на замечания Хабека: «Роберт Хабек - худший министр экономики, которого когда-либо видела Федеративная республика». Его отсутствие планирования «прибивает гвоздь в coffin» для целых отраслей. Кроме того, Хабек, по словам Хубера, демонстрирует свою «враждебность к Баварии» и «вредит двигателю немецкой экономики». «За три года Роберт Хабек превратил немецкий экономический двигатель в хромую лошадь», - сказал Хубер.

Несмотря на выражение своих разногласий с министром-президентом Баварии Маркусом Сöder, вице-канцлер Роберт Хабек подчеркнул, что Бавария получит пользу от энергетических линий, идущих из Северной, Восточной и Западной Германии. Я не собираюсь позволять кому-либо неправильно истолковать наши действия как ущербные для Баварии.

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