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Хабек: Впервые позволим судам принять решение по газу "Боркум"

Извлечение газа в море? Министр экономики Хабек звучит quite skeptical - и это могло бы еще означать что-то.

 and  Elizabeth Wells
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Несмотря на критику, дано зеленое свет на добычу природного газа в море у побережья Нижней...
Несмотря на критику, дано зеленое свет на добычу природного газа в море у побережья Нижней Саксонии, Боркум.

- Хабек: Впервые позволим судам принять решение по газу "Боркум"

Перед тем, как подписать немецко-голландское соглашение о добыче газа у побережья Боркума, федеральный министр экономики Роберт Габек ждет решений суда. "Это не юридически обязывающее решение сегодня, оно обязательно будет оспорено", - сказал политик "Зеленых" в Берлине. Только после принятия соответствующих судебных решений будет принято решение о подписании соглашения между Германией и Нидерландами. Экологические организации планируют подать в суд на проект.

Ответственная нижнесаксонская государственная власть выдала голландской энергетической компании One-Dyas разрешение, действительное в течение 18 лет. Однако для бурения, которое простирается на немецкую территорию под морским дном, также требуется соглашение между обеими странами.

Габек: Влияние на энергетическую безопасность минимально

"Речь идет о относительно небольшом газовом месторождении", - сказал Габек. "Это меньше годового потребления газа Германией и будет распределено в течение десятилетий". Влияние на энергетическую безопасность или цены будет не более чем минимальным.

"И это очень, очень чувствительная экологическая зона", - подчеркнул Габек. Национальный парк Ваттенмеер - "жемчужина в природоохранной деятельности". Если добыча будет проводиться, то Всемирное наследие ЮНЕСКО может быть отозвано. "Так что есть много 'но' для рассмотрения". Сейчас изучаются "природоохранные критерии". Публичная дискуссия о том, является ли это правильное место для добычи газа, только начинается.

Проектируемая добыча газа из месторождения Боркум в Северном море потенциально может повлиять на решение о подписании соглашения между Германией и Нидерландами. Несмотря на небольшой масштаб газовых месторождений, экологические организации планируют оспорить проект в суде из-за его воздействия на Национальный парк Ваттенмеер, значительную экологическую зону и Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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