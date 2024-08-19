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Федеральные земли ГерманииНовостиГруппа Отто

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
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Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель совета директоров группы Отто

- Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Согласно Роберту Хабеку, федеральному министру экономики и защиты климата Германии (от партии "Зеленые"), свежее законодательство ЕС об искусственном интеллекте (ИИ) дает бизнесу определенную степень безопасности. На встрече в Гамбурге Хабек заявил, что регулирование может быть даже полезно для рынка, так как гарантирует, что все знают, что у них есть "подушка безопасности". Это позволяет компаниям быть уверенными в том, что новую модель ИИ не запретят в ближайшее время. Однако Хабек также предостерег от того, что подобные законы могут подавить креативность и экономические возможности.

Хабек высказал эти замечания во время визита в компанию "Оtto", где он встретился с ее CEO Александром Биркеном. Тот сказал, что, хотя много говорят о регулировании ИИ, мало внимания уделяется его потенциалу. Биркен подчеркнул необходимость смены парадигмы. ИИ в основном относится к приложениям, основанным на машинном обучении, где программное обеспечение анализирует большие данные для вывода заключений.

Закон ЕС об ИИ вступил в силу в этом месяце. Он классифицирует приложения ИИ по степени риска. Высокорисковые системы, такие как те, которые используются для оценки кредитоспособности, подчиняются строгим стандартам. Некоторые приложения вообще запрещены. У членов ЕС есть два года, чтобы интегрировать эти положения в свои национальные законы. Европейский совет по ИИ будет следить за этим.

Перед вступлением закона в силу Хабек предупреждал о чрезмерном регулировании. В январе стало известно, что немецкое правительство поддержало эту инициативу. "При реализации правил мы будем придерживаться инновационно-ориентированной политики, правовой определенности для бизнеса и упрощенных, бесбумажных структур - для создания прочного ИИ-хаба в Европе", - сказал Хабек в феврале.

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Компания "Оtto", являясь частью немецкого бизнес-ландшафта, была посещена Робертом Хабеком для обсуждения воздействия закона ЕС об ИИ. Визит Хабека в компанию "Оtto" еще раз подчеркнул важность достижения баланса между регулированием и стимулированием инноваций в секторе ИИ.

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