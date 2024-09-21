Хабек предполагает, что Volkswagen в первую очередь должен самостоятельно решать большинство своих проблем.

Электромобили — это будущее, заявил министр экономики Хабек. Однако маловероятно, что испытывающая трудности компания Volkswagen получит исключительную политическую поддержку. По мнению Хабека, немецкий гигант Volkswagen должен сохранить свои производственные мощности.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал политическую поддержку находящейся в затруднительном положении группе Volkswagen, но без конкретной правительственной помощи. "Большая часть проблем придется решать самой Volkswagen", — сказал политик-эколог во время визита на завод Volkswagen в Эмдене. Однако политике необходимо оценить, "отправляют ли мы правильные рыночные сигналы или можем их даже усилить".

Хабек упомянул ранее согласованные меры по стимулированию продаж электромобилей, в том числе налоговые льготы для электромобилей компаний и более выгодные условия амортизации для коммерчески используемых электромобилей. Необходимо их незамедлительное внедрение.

Что касается слухов о возможных увольнениях в Volkswagen, Хабек сказал, что не может подтвердить такие цифры. Министр призвал Volkswagen сохранить свои производственные площадки, но подчеркнул, что не может вмешиваться в конкретную политику компании, в том числе в планирование рабочих мест.

Хабек также встретился с представителями профсоюза IG Metall, которые протестовали на территории завода в отношении безопасности рабочих мест. "Я чувствую обязанность действовать", — сказал вице-канцлер. Некоторые сотрудники выразили опасения по поводу увольнений и будущего своих семей. Новости от руководства о необходимости строгого курса экономии стали для них "полной неожиданностью".

Хабек предостерег от "американских горок" в области электромобилей. "Электромобильность — это будущее", — решительно заявил он. Германия и особенно Volkswagen поставляют "ведущую технологию" в этой области. "Самое главное — это то, что политика должна подать четкий сигнал в пользу электромобильности", — подтвердил директор по продажам Volkswagen Мартин Сандер. Он подтвердил, что Volkswagen планирует существенно расширять этот сектор в ближайшие годы. Однако он также запросил конкурентоспособные цены на энергию у Хабека.

"Автосаммит" на подходе

Хабек проявил энтузиазм по отношению к производственным процессам в Эмдене и автомобилям типов ID.4 и ID.7 во время экскурсии по заводу. "Я не хотел больше выходить", — сказал он после короткой тест-поездки. Если бы он покупал машину в частном порядке, то "определенно выбрал бы электромобиль".

В будущем на площадке в Эмдене будет производиться только электромобили. Кроме того, что это оправдано в целях защиты климата, "экономика также говорит в пользу электромобиля", — сказал Хабек. Что касается относительно высоких цен на покупку, он сказал, что они уже снизились, и электромобиль уже будет выгоден с точки зрения затрат в течение всего срока службы.

Визит Хабека в Эмден был запланирован заранее. Недавно завод отметил свой 60-летний юбилей. На этот понедельник министр пригласил "Автосаммит" с представителями различных автопроизводителей и профсоюзов.

Несмотря на политическую поддержку Хабека и поощрение производства электромобилей, немецкая экономика в значительной степени зависит от успеха крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen. Министерство должно гарантировать наличие политики, способствующей устойчивому и конкурентоспособному производству электромобилей, что выгодно tanto для окружающей среды, как и для экономики.

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