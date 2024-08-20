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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь врать.

Хабек критикует поведение команды, связанное с стычками с лампами

 and  John Stellmacher
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На диалоге с гражданами Роберт Хабек выразил обеспокоенность тем, что конфликты на светофорах...
На диалоге с гражданами Роберт Хабек выразил обеспокоенность тем, что конфликты на светофорах вредны.

- Хабек критикует поведение команды, связанное с стычками с лампами

Вице-канцлер Роберт Габек (Зелёные) считает внутренний конфликт внутри коалиции «сигнал-зелёный» препятствием для экономического восстановления. На публичном мероприятии в своем министерстве он заявил: «Это крайне вредно». Даже сказывается на экономическом росте Германии. Габек выразил обеспокоенность неопределенностью в принятии решений. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ), министр финансов Кристиан Линднер (ФDP) и он сами осознают это.

Габека также спросили о комментариях Линднера на публичном мероприятии. Лидер ФДП исключил возможность присоединения своей партии к потенциальной коалиции под руководством Зеленых. Габек ответил: «Да, мы согласны с этим». «Если я когда-либо стану федеральным канцлером, Кристиан Линднер не будет министром финансов».

Габек часто рассматривается как наиболее вероятный кандидат от партии «Зеленые» на следующих федеральных выборах. Линднер, Габек и Шольц ведут трудные переговоры о новом компромиссе по бюджету на 2025 год.

Продолжающийся раскол в коалиции «сигнал-зелёный»

Германия сейчас переживает экономический спад. Коалиция «сигнал-зелёный» планирует набор мер по стимулированию экономики, но пока ничего не сделано. Линднер описал обсуждения внутри правительства по бюджету как «настолько сложные». «Мы достигли предела во всех аспектах, и политические контрасты очевидны». Лидер партии «Зеленые» Омид Нурипуур охарактеризовал коалицию «сигнал-зелёный» как «переходную коалицию после эпохи Меркель».

Черновой вариант включает миллиарды дефицита. Спорные вопросы включают базовое детское пособие, лимит долга или гражданское пособие.

Габек сказал, что они исследуют, может ли быть найдено другое решение. Затем можно будет определить «может ли это улучшиться к концу этого законодательного периода». Это было бы предпочтительно, сказал Габек.

Атака на Зодера

Габек также выступил с критикой в адрес министра-президента Баварии Маркуса Зодера (ХСС). На диалоге с гражданами в своем министерстве Габек сказал: «Содержание больше не воспринимаю всерьез Маркуса Зодера». Модератор спросил, почему Зодер подозревает предвзятость в вопросах расположения, таких как строительство сети водорода.

«Наглое невежество»

В энергетических вопросах Бавария зависит от остальной Германии. Он упомянул отсталость Баварии в ветровой энергии. Сейчас федеральные законы также применяются к Баварии. Компании в Баварии уже требовали расширения ветровой энергии два года назад, отмены блокирующих правил и уже добились этого. В настоящее время строятся электросети из Северной, Восточной и Западной Германии в Баварию, чтобы снабжать Баварию энергией. Трубопроводы водорода также будут заполнены на севере. «Так что, если кто-то имеет причину благодарить Германию за поддержание своей экономики, это Маркус Зодер», — заявил Габек. Претензии на дискриминацию, сказал Габек, демонстрируют «наглое невежество».

Я не буду приукрашивать, продолжающийся раскол в коалиции «сигнал-зелёный» действительно серьезно влияет на наши усилия по экономическому восстановлению. (отсылаясь к предыдущему заявлению Габека о том, что это вредно)

Что касается претензий Маркуса Зодера на предвзятость, я должен сказать, что довольно удивительно слышать подобные заявления от человека, который так сильно зависит от остальной Германии для поставок энергии. (отсылаясь к критике Габека позиции Зодера по вопросам расположения)

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