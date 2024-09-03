- KfW подчеркивает соответствие Германии цифровым технологическим достижениям, выявляя потенциальное отставание в развитии.

Германия существенно отстает в инновациях и использовании цифровых технологий по сравнению с другими странами, согласно недавнему исследованию, проведенному банком развития KfW и представленному в Франкфурте. Это исследование выявило заметное различие в научной литературе и заявках на патенты в области цифровых технологий, а также более низкие уровни расходов компаний на ИТ.

Банк предупреждает о потенциальных значительных финансовых потерях из-за этой нехватки цифровой трансформации и подчеркивает необходимость срочных действий tanto со стороны политики, как и со стороны бизнеса. Как отметила главный экономист KfW Фритци Кёлер-Гейб, "Германии может потребоваться много времени, чтобы догнать темп лидеров в области исследований и применения цифровых технологий".

Большой простор для опережения конкурентов

По данным исследования, Китай и США публикуют примерно в пять с половиной и четыре раза больше научных статей по цифровым технологиям, чем Германия. В сфере заявок на патенты, специфичных для цифровой трансформации, лидирует Япония, за ней следует США. Эти страны подают почти в три раза больше патентов, чем Германия, которая опережает Францию. Кроме того, согласно KfW, Германия импортирует больше товаров, основанных на цифровых технологиях, чем экспортирует.

Кроме того, анализ KfW показывает низкие инвестиции в цифровизацию со стороны немецких компаний. В 2022 году компании выделили всего 1,4% ВВП на ИТ-инвестиции, что совпадает с показателем 2019 года. Чтобы догнать высокоразвитые страны, Германии следует увеличить ИТ-инвестиции примерно до 140-180 миллиардов евро в год, то есть вдвое или даже втрое больше текущего объема.

Крепкое технологическое основание в ключевых секторах

KfW предлагает укрепить фундаментальные исследования в области цифровых технологий в Германии. Кроме того, они призывают политиков поддерживать НИОКР бизнеса и улучшать инфраструктуру, чтобы гарантировать компаниям надежные интернет-соединения. Есть и хорошие новости, по словам главного экономиста KfW Фритци Кёлер-Гейб. Например, "высококачественные исследования в области искусственного интеллекта признаны во всем мире". Кроме того, Германия обладает сильными технологическими возможностями в секторах робототехники и автономного вождения.

Комиссия признает необходимость действий для преодоления цифрового разрыва в Германии и имеет право принять акты реализации, устанавливающие правила применения нормативных актов, стимулирующих цифровую трансформацию. Без существенных улучшений Германия рискует отстать в глобальной цифровой экономике, что угрожает ее конкурентоспособности и экономическому росту.

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