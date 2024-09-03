Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

KfW подчеркивает соответствие Германии цифровым технологическим достижениям, выявляя потенциальное отставание в развитии.

В сфере исследований, подачи патентов или инвестиций Германия отстает от ведущих наций в цифровых технологиях, предупреждает банк, Suite файлов, что может привести к существенным потерям процветания.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
KFW считает необходимым укрепить фундаментальные исследования в Германии в сфере цифровых...
KFW считает необходимым укрепить фундаментальные исследования в Германии в сфере цифровых инноваций.

- KfW подчеркивает соответствие Германии цифровым технологическим достижениям, выявляя потенциальное отставание в развитии.

Германия существенно отстает в инновациях и использовании цифровых технологий по сравнению с другими странами, согласно недавнему исследованию, проведенному банком развития KfW и представленному в Франкфурте. Это исследование выявило заметное различие в научной литературе и заявках на патенты в области цифровых технологий, а также более низкие уровни расходов компаний на ИТ.

Банк предупреждает о потенциальных значительных финансовых потерях из-за этой нехватки цифровой трансформации и подчеркивает необходимость срочных действий tanto со стороны политики, как и со стороны бизнеса. Как отметила главный экономист KfW Фритци Кёлер-Гейб, "Германии может потребоваться много времени, чтобы догнать темп лидеров в области исследований и применения цифровых технологий".

Большой простор для опережения конкурентов

По данным исследования, Китай и США публикуют примерно в пять с половиной и четыре раза больше научных статей по цифровым технологиям, чем Германия. В сфере заявок на патенты, специфичных для цифровой трансформации, лидирует Япония, за ней следует США. Эти страны подают почти в три раза больше патентов, чем Германия, которая опережает Францию. Кроме того, согласно KfW, Германия импортирует больше товаров, основанных на цифровых технологиях, чем экспортирует.

Кроме того, анализ KfW показывает низкие инвестиции в цифровизацию со стороны немецких компаний. В 2022 году компании выделили всего 1,4% ВВП на ИТ-инвестиции, что совпадает с показателем 2019 года. Чтобы догнать высокоразвитые страны, Германии следует увеличить ИТ-инвестиции примерно до 140-180 миллиардов евро в год, то есть вдвое или даже втрое больше текущего объема.

Крепкое технологическое основание в ключевых секторах

KfW предлагает укрепить фундаментальные исследования в области цифровых технологий в Германии. Кроме того, они призывают политиков поддерживать НИОКР бизнеса и улучшать инфраструктуру, чтобы гарантировать компаниям надежные интернет-соединения. Есть и хорошие новости, по словам главного экономиста KfW Фритци Кёлер-Гейб. Например, "высококачественные исследования в области искусственного интеллекта признаны во всем мире". Кроме того, Германия обладает сильными технологическими возможностями в секторах робототехники и автономного вождения.

Комиссия признает необходимость действий для преодоления цифрового разрыва в Германии и имеет право принять акты реализации, устанавливающие правила применения нормативных актов, стимулирующих цифровую трансформацию. Без существенных улучшений Германия рискует отстать в глобальной цифровой экономике, что угрожает ее конкурентоспособности и экономическому росту.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"
Экономика

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе" Бурный рост интереса к ИИ заставляет многих задаваться вопросом: не готовится ли мир к новому «пузырю»? Особенно это беспокоит тех, кто вкладывает значительные средства в аппаратное обеспечение ИИ. Неужели ажиотаж вокруг ИИ скоро сойдет на нет? Каковы доводы

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В сентябре уменьшается присущий ему обычно устрашающий характер.
Экономика

В сентябре призраков необычно меньше.

В сентябре призраков необычно меньше. На еженедельном Trading Chat HSBC Joerg Scherer, главный технический аналитик HSBC, исследует свежие темы в финансовом секторе: На этой неделе в центре внимания DAX. Комиссия выразила заинтересованность в изучении динамики DAX, как было обсуждено на еженедельном вебинаре Комиссии Joerg Scherer. В результате Комиссия обратилась за

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Предприниматели взялись за обработку загрязненной земли в Гарцвейлере.
Экономика

Предприниматели взялись за обработку загрязненной земли в Гарцвейлере.

Предприниматели взялись за обработку загрязненной земли в Гарцвейлере. Два профессионала в области строительства находятся под пристальным вниманием из-за предполагаемого обмана своих клиентов в отношении утилизации загрязненного грунта. Они должны были безопасно утилизировать токсичное вещество, но вместо этого перевезли его на открытый карьер по добыче бурого угля в Гарцвейлере и скрыли

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
По словам Виссинг, это способствует повышению пунктуальности поездов.
Экономика

По словам Виссинг, это способствует повышению пунктуальности поездов.

Железнодорожная система, нерегулярное сообщение поездов, финансовые трудности: ситуация Deutsche Bahn далек от идеала. Теперь ожидаемая роль федерального правительства как акционера.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"
Экономика

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе"

"Используя ИИ, мы создаем престижных немецких конкурентов в глобальном масштабе" Бурный рост интереса к ИИ заставляет многих задаваться вопросом: не готовится ли мир к новому «пузырю»? Особенно это беспокоит тех, кто вкладывает значительные средства в аппаратное обеспечение ИИ. Неужели ажиотаж вокруг ИИ скоро сойдет на нет? Каковы доводы

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Принимаются экстренные меры близ французского побережья Ле-Портель из-за переворота судна с...
Панорама

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты.

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты. Попытка пересечь Ла-Манш может быть опасной, но беженцы продолжают совершать это путешествие. К сожалению, по меньшей мере 12 жизней унесла последняя попытка добраться до Великобритании из Франции. Двое человек пропали без вести, и несколько других получили ранения. Об этом

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно