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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Кэти Перри вдохновляет Орландо Блум на уникальное решение домашних задач.

Кэйти Перри открыто делится своими предпочтениями в романтических партнерах, своего долговременного партнера Орландо Блума и аспектами своих интимных отношений во время подкаста.

 and  Lauren Adams
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Кейти Перри и Орландо Блум начали отношения, которые предположительно перерастут в брак, в 2019...
Кейти Перри и Орландо Блум начали отношения, которые предположительно перерастут в брак, в 2019 году.

- Кэти Перри вдохновляет Орландо Блум на уникальное решение домашних задач.

Кэти Перри не стесняется говорить о любви, жизни и, более того, о сексе в подкасте "Позвони ей, папа" с ведущей Алекс Купер. Как певица, встречающаяся с актером Орландо Блумом уже восемь лет, она даже называет своего партнера "диким жеребцом". Но еще более интригующей является история, происходящая за кулисами.

Как и многие пары, Кэти Перри и Орландо Блум делят некоторые домашние обязанности и не полностью полагаются на обслуживающий персонал. Иногда чистка кухни вызывает разногласия между ними, но Орландо Блум, возможно, считает эту небольшую ссору стоящей, если это означает, что он получит определенное вознаграждение от Перри. Она говорит ведущей: "Если я спускаюсь по лестнице и нахожу кухню идеально чистой, с посудой и закрытыми шкафами, то он должен быть готов к небольшому сюрпризу".

Перри заходит еще дальше, заявляя, что ценит мытье посуды больше, чем роскошные подарки. "Я не нуждаюсь в блестящем красном спортивном автомобиле! Я могу пойти и купить один. Просто прибери за собой. И за это я дам тебе небольшой сюрприз". Это оставляет Купер на мгновение без слов, но Орландо Блум уже открыто говорил о их сексуальной жизни с 39-летней Перри в прошлом. В интервью "Гардиан" он упомянул, что их сексуальная жизнь уменьшилась вскоре после рождения их дочери.

Теперь их дочери Дейзи Дув четыре года, и кажется, что все в порядке. Пара помолвлена с 2019 года, но еще не связала себя узами брака, по крайней мере, публично. Когда ее спрашивают о типах мужчин до Орландо Блума, Кэти честно отвечает: "Я больше не привлекаюсь к самовлюбленным людям". Естественно, это приводит к обсуждению предупреждающих знаков в отношениях. Перри говорит, что для нее большим красным флагом является тот, кто постоянно переходит границы, эмоционально дестабилизирует вас и считает, что знает вас лучше, чем вы знаете себя.

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"Я не буду лгать", - призналась Кэти Перри во время подкаста, что она находит более вознаграждающей, когда Орландо Блум поддерживает чистоту на кухне, подразумевая особый сюрприз в ответ. Позже в разговоре она раскрыла, что больше не привлекается к самовлюбленным людям, подчеркивая важность взаимного уважения в отношениях.**

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