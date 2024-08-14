- Кэти Перри расследуют из-за съемок видео на Ибице.

Возмущение в Испании из-за Кати Перри: Власти расследуют команду американской поп-звезды (39 лет, "Сладкие грезы", "Темная лошадка") из-за незаконной съемки музыкального видео в природном резервате на Ибице. Продюсеры видео не запросили разрешение на съемку, как заявило министерство окружающей среды Балеарских островов в Пальме (Майорка). Перри снимала видео на свой новый сингл "Времена" на Ибице и соседнем острове Форментера. Сначала певица не смогла прокомментировать ситуацию.

Кати Перри бегает по дюнам

В связи с незаконной съемкой начаты расследования, заявило министерство в заявлении. Однако власти подчеркнули, что не подозревают "экологического правонарушения", так как фото- и видеосъемка в затронутом природном резерве Сес Сальинес разрешена после предварительного согласования.

В видео "Времена" Перри можно увидеть, как она бегает и танцует по дюнам в веселом отпускном настроении, ныряет со скал в Средиземное море и радостно веселится в клубах. Видео на официальном YouTube-канале Перри было просмотрено более 2,5 миллионов раз всего за пять дней.

Незаконная съемка для музыкального видео Кати Перри проходила на Балеарских островах, в частности на Ибице и Форментере. Несмотря на незаконность, не подозревается экологическое правонарушение, так как для фото- и видеосъемки в затронутом природном резерве требовалось предварительное согласование.

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