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ОбществоНовостиВедущая Кэти Хаммельс - история

Кэти Хаммельс прекратила свое телевизионное выступление.

Кати Хюммельс больше не будет возглавлять реалити-шоу 'Встреча знаменитостей с реальностью' в предстоящие дни. 36-летняя телеведущая опубликовала в Instagram причины своего ухода из программы.

 and  Anne Legman
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- Кэти Хаммельс прекратила свое телевизионное выступление.

**Происходит серьезная перемена в популярном реалити-шоу 'Битва реалити-звезд' на RTL Two, как подтвердили вещатель и бывший ведущий Катя Хуммельс. Шоу продолжит свой путь без этого влиятельного человека в шестом сезоне, как объявила Хуммельс в Instagram: "Пришло время быть честной: я ухожу из 'Битвы реалити-звезд'!"

RTL Two также прокомментировала это изменение. "После пяти успешных сезонов мы планируем ребрендинг нашего популярного формата 'Битва реалити-звезд'. В то же время Катя Хуммельс хочет больше времени уделять своей личной жизни. По обоюдному согласию с RTL Two известный ведущий, инфлюенсер и предприниматель покинет 'Битву реалити-звезд', - заявил вещатель в пресс-релизе.

Решение Кати Хуммельс уйти из 'Битвы реалити-звезд'

Хуммельс вела шоу, которое снималось в Таиланде, с момента его дебюта летом 2020 года. Причиной ухода стало желание проводить больше времени с сыном Людвигом, которого она воспитывает вместе с футболистом и бывшим супругом Мацем Хуммельсом. Теперь, когда Людвиг ходит в школу, Кате сложно так часто уезжать на съемки, как раньше. "Во время его школьных лет я не могла взять его с собой в поездки, как раньше. Он был со мной каждый год в Таиланде, кроме одного раза во время пандемии - и это почти разорвало мне сердце. Начав первый настоящий школьный год, я хочу быть там для него, помогать ему с домашней работой, готовить его к экзаменам", - поделилась Хуммельс в Instagram. Время, проведенное с сыном, дорого для нее, и она не хочет его упускать.

Она выразила благодарность шоу за пять незабываемых лет. В 2022 году Хуммельс и ее команда получили немецкую телевизионную премию в категории "Лучшее развлекательное реалити-шоу". RTL Two еще не объявила, кто Replace Кати Хуммельс в качестве ведущей шоу.

RTL Two признала уход Кати Хуммельс, заявив: "По обоюдному согласию с RTL Two известный ведущий покинет 'Битву реалити-звезд'". Кроме того, история шоу будет продолжена без Кати Хуммельс в качестве ведущей, как она объявила: "Я ухожу из 'Битвы реалити-звезд'!"

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