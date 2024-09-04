- Кэти Хаммельс перестала курировать "Стресс подлинных знаменитостей".

RTLzwei претерпевает ребрендинг своего скандального реалити-шоу "Битва знаменитостей". Это преобразование означает, что Кэти Хуммельс больше не стоит у руля шоу. Сетевое вещание объявило, что после пяти сезонов они стремятся к "преображению контента". В то же время Хуммельс сама выразила желание уделить больше времени личной жизни. Она озвучила свои намерения в Instagram, упомянув своего сына и его расписание в школе.

Телесетевое вещание еще не раскрыло, какие именно изменения будут внесены в серию, где знаменитости и известные личности проживают на тайском пляже, соревнуясь друг с другом в играх за солидный приз. Руководитель развлечений Мальте Крубер просто прокомментировал: "Битва реалити-звезд" будет продолжать развиваться, удивлять своих многочисленных поклонников захватывающими нововведениями и полностью переосмысливать весь концепт".

Изменения в "Битве знаменитостей" привлекли внимание СМИ, и многие издания строят догадки о будущем направлении шоу. Несмотря на реструктуризацию, сериал продолжает сохранять значительное присутствие в мире телереалити.

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