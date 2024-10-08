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Кэти Бейтс удивляется, что она забыла один момент в своей речи на церемонии вручения "Оскара" в 1991 году.

Кэти Бейтс более 30 лет считает, что она не выразила благодарности важному человеку в своей речи после получения Оскара за лучшую актрису в 1991 году за роль в фильме "Реликт".

 and  Anne Legman
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Кэти Бэйтс восторженно держит своего Оскара на 63-й церемонии вручения наград 1991 года. Ее...
Кэти Бэйтс восторженно держит своего Оскара на 63-й церемонии вручения наград 1991 года. Ее блестящая игра в "Нестерпимая жестокость" принесла ей престижное звание Лучшей актрисы.

Кэти Бейтс удивляется, что она забыла один момент в своей речи на церемонии вручения "Оскара" в 1991 году.

На шоу "CBS Sunday Morning", где она говорила о своем новом проекте "Matlock", Бейтс побеседовала с Беном Мэнквизом об своей победе на "Оскаре" и реакции своей матери.

"Когда я получила "Оскар" за "Одержимость", она сказала: "Я не понимаю, почему столько шума, ты же не изобрела лекарство от рака", - поделилась Бейтс.

Она также упомянула, что забыла поблагодарить свою мать во время своей речи, но Мэнквиз доказал ей обратное, показав запись ее речи, где она действительно упомянула свою мать.

Бейтс была удивлена и проявила эмоции.

"Спасибо", - сказала она Мэнквизу. "Почему я думала, что не поблагодарила ее?"

Ее мать умерла в 1997 году, и Бейтс выразила желание, чтобы та жила ее жизнью.

"Когда она умерла, я сказала: "Войди в меня". Я хотела, чтобы ее дух вошел в меня. Несмотря на наши многочисленные разногласия, я хотела, чтобы ее дух вошел в меня и наслаждался всем, что я переживала благодаря тому, что онаSacrificed", - сказала Бейтс.

Бейтс упомянула, что "Matlock" станет ее последней ролью, так как она планирует уйти на пенсию.

После того, как она поделилась эмоциональным моментом о своей матери во время интервью, Бейтс сказала: "Я должна была уделять больше времени наслаждению развлечениями с ней, пока она была жива". Позже в разговоре, когда речь зашла о ее решении уйти на пенсию, Бейтс выразила желание: "Я хочу провести свою пенсию, наслаждаясь различными формами развлечений, на которые у меня не было времени во время работы над "Matlock".

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