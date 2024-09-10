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Кэти Бейтс объявляет, что намерена уйти из актерского дела и считает "Матлок" ее последним выступлением на сцене.

Кэти Бейтс объявляет, что её роль в возрождении детективного драматического сериала «Маotuк» служит её grondbreaking finale.

 and  Ann Bradley
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Кэти Бэйтс участвует в фотосессии для продвижения "Матлока" на летнем мероприятии Пресс-объединения...
Кэти Бэйтс участвует в фотосессии для продвижения "Матлока" на летнем мероприятии Пресс-объединения телекритиков 13 июля.

Кэти Бейтс объявляет, что намерена уйти из актерского дела и считает "Матлок" ее последним выступлением на сцене.

В интервью с Нью-Йорк Таймс уважаемая обладательница премии "Оскар" объявила о своем намерении уйти из мира шоу-бизнеса, но была заинтригована сериалом после прочтения сценария. Как она выразилась: "Это моя прощальная песня".

Актриса, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 1991 году за роль в леденящем душу триллере "Мизери", рассказала о своей долгой карьере в Голливуде и о том, как новый телесериал привлек ее, несмотря на решение уйти из индустрии.

"Все, чего я хотела, к чему стремилась, за что боролась, меня вдруг попросили использовать все это", - призналась 76-летняя актриса. "И это выматывает".

Она была откровенна в разговоре с "Таймс", рассказав о своем рождении самой младшей из трех сестер, которые были гораздо старше ее.

"По мере взросления я поняла, что не была предназначена для этого", - поделилась она. "Это осознание сформировало мою личность и мое искусство".

Ее роль психопатической отшельницы Анни Уилкс, похитившей знаменитого автора в "Мизери", вознесла ее карьеру на невиданную высоту.

Однако удовольствие было недолгим.

"Я никогда не чувствовала, что вписываюсь или одеваюсь как надо", - призналась она о своих промо-турах фильма и не только. "Я чувствовала себя изгоем. Это та линия из 'Мизери', где Анни говорит: 'Я не киноактриса'. И я точно не была".

Актриса также получила признание на маленьком экране за роли в шоу, таких как "Шесть футов под землей", "Офис" и более recente "Американская история ужасов".

Перезапуск "Мэтлока", в котором изначально снимался Энди Гриффит в роли обаятельного адвоката из Атланты Бена Мэтлока с 1986 по 1995 год, дал Бейтс возможность погрузиться в мир с точки зрения пожилой женщины с помощью своего персонажа, Мэделин "Мэтти" Мэтлок.

"Есть что-то странное в женщинах, когда они стареют", - замечает персонаж Бейтс в дебюте "Мэтлока". "Мы становимся почти призрачными".

"Это преимущество, потому что никто не ждет от нас ничего", - заключает она.

"Мэтлок" выйдет в эфир 22 сентября на CBS.

Актриса призналась, что изначально сомневалась в возвращении к актерской карьере, сказав: "Несмотря на уход на пенсию, очарование этого развлекательного сериала вернуло меня на экран". Позже в интервью она выразила свой энтузиазм по поводу персонажа, которого будет играть, сказав: "Возможность сыграть пожилую женщину в 'Мэтлоке' - это то, чего я не могла упустить".

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