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Кэмпбелл отбрасывает компонент "Суп" из своего прозвища

 and  Vladimir Milov
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Консервные банки супа из грибов Кэмпбелл расставлены на полке супермаркета в городе Белингам, штат...
Консервные банки супа из грибов Кэмпбелл расставлены на полке супермаркета в городе Белингам, штат Вашингтон, США, 25 апреля 2024 года.

Кэмпбелл отбрасывает компонент "Суп" из своего прозвища

Кампбелл, существующий уже 155 лет как Компания Супов, задумывается об исключении слова "суп" из своего корпоративного названия, переименовавшись в Компанию Кампбелл. Современные потребители все больше тяготеют к перекусам, а не к готовым супам, и корпорация расширила свой ассортимент, приобретя различные линии продуктов.

Ассортимент Кампбелла теперь включает в себя перекусовые гиганты, такие как Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm и другие. Кроме того, она недавно приобрела Sovos Brands, стоящую за популярными итальянскими брендами, такими как соусы Rao's.

Как заявил CEO Кампбелла Марк Клоуз в прошлый вторник, это стратегическое изменение сохраняет узнаваемое имя и репутацию компании, а также накопленный капитал, в то же время отражая ее широкий ассортимент продуктов. Это переименование будет зависеть от одобрения акционеров на ежегодном собрании, запланированном на ноябрь.

Хотя суп по-прежнему важен для бизнеса Кампбелла, он теперь представляет собой меньшую часть их общего оборота.

В прошлом финансовом году продажи перекусов Кампбелла выросли на 13%, в то время как продажи супов увеличились всего на 3%.

Устоявшиеся продовольственные корпорации, подобные Кампбеллу, приспосабливаются, чтобы захватить значительную долю растущего рынка перекусов, который, по оценкам аналитической компании Circana, стоит более 200 миллиардов долларов.

По данным Circana, почти половина американцев потребляют не менее трех перекусов в день.

В августе Mars, создатель M&M’s, заключил соглашение о приобретении Kellanova, компании, владеющей Cheez-Its и Pringles, сделка стоит почти 29 миллиардов долларов.

Как прокомментировала Kellanova в то время, "Перекусы представляют собой существенную, привлекательную и перспективную категорию, которая продолжает набирать популярность среди потребителей".

Решение Кампбелла переименоваться в Компанию Кампбелл обусловлено сдвигом в предпочтениях потребителей в сторону перекусов, так как суп теперь представляет собой меньшую часть их общего оборота. С расширением бизнеса в привлекательный и растущий рынок перекусов это является стратегическим приоритетом для компании.

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