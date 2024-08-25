- "Кажется, осталось мало, чтобы развернуться".

Несколько дней до закрытия трансферного окна, Бавария Мюнхен не исключает возможность подписания еще одного защитника. После победы со счетом 3:2 в первом матче Бундеслиги против Вольфсбурга спортивный директор Кристиан Фрейунд заявил: "Мы довольны нашей командой на данный момент. Но, к сожалению, у нас есть два защитника, выбывшие из-за травм. Это факт, который мы не можем отрицать. Сейчас у нас все стабильно в обороне. Мы не планировали этого, но трансферное окно еще открыто на пять дней."

Эти заявления были сделаны на фоне травм защитников Йосипа Станишича и Хироки Ито. Центрбек Мин-джэ Ким допустил дорогостоящую ошибку в Вольфсбурге в воскресенье, что привело к кратковременному счету 1:2. Летом Бавария проявляла интерес к национальному игроку Йонатану Таху из Байера Леверкузен, но, к сожалению, трансфер не состоялся.

Несмотря на травмы Йосипа Станишича и Хироки Ито, Бавария довольна своими защитниками. В Нижней Саксонии Бавария рассматривала возможность укрепить свою оборону, в частности, за счет национального игрока Йонатана Таха из Байера Леверкузен.

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