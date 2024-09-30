Кажется, капитан Попп уходит в отставку.

Согласно сообщениям, капитан национальной футбольной сборной Германии Александра Попп собирается завершить карьеру. Как сообщает "Вольфсбургская всеобщая газета", немецкий футбольный союз (ДФБ) планирует объявить о завершении карьеры 33-летней форвардки в течение этой недели, а новый главный тренер национальной команды Кристиан Вюк уже осведомлен об этом.

Попп, забившая 67 голов в 144 международных матчах, возможно, сыграла свою последнюю игру в сине-белой форме сборной Германии, победив Испанию со счетом 1-0 в матче за бронзу на Олимпийских играх этим летом. Германская команда заняла третье место на турнире, проходившем во Франции. Стоит отметить, что ее товарищи по команде Мерле Фрёмс и Марина Хегерлинг также завершили карьеру в национальной сборной после того же турнира. Попп ранее завоевала золотую медаль на Олимпийских играх с командой ДФБ в 2016 году и заняла второе место на чемпионате Европы 2022 года.

Контракт Попп с Вольфсбургом истекает в конце сезона, и в последнее время она боролась с многочисленными травмами. Она оставила свое будущее в команде ДФБ неопределенным, сказав: "Все может пойти по-разному". Недавно она выразила необходимость "немного больше времени", чтобы принять решение.

После объявления о завершении карьеры в национальной сборной Германии ходят слухи о будущем Попп в ВФЛ Вольфсбург (женщины). Несмотря на травмы, Попп еще не приняла решение о продлении контракта с Вольфсбургом, который истекает в конце сезона.

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