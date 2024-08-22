- Каждый день около 400 000 человек совершают ежедневные поездки в Гамбург.

Гамбург, являясь главным магнитом для ежедневных поездок на работу в Германии, следует сразу за Мюнхеном и Франкфуртом по данным Федерального института строительства, городского и регионального планирования (ББСР) в Бонне за 2022 год. Этот институт сообщил, что 391 900 человек, подпадающих под социальное обеспечение, ежедневно ездили на работу в этот город. Берлин занял второе место с немного меньшим количеством поездок, 391 200.

В 2023 году, после периода коронавируса и роста занятости, общее количество поездок на работу по всей стране увеличилось на существенные 140 000 человек. Гамбург испытал наибольший рост числа поездок на работу, добавив 13 200 человек к своей рабочей силе. Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф увидели более мелкие приросты в количестве поездок, с 10 900, 8 800 и 8 300 дополнительными поездками соответственно. В целом, около 20,5 миллиона человек вносят свой вклад в ежедневные поездки между домом и работой. Примерно 7,1 миллиона из этих людей преодолевают расстояние более 30 километров, но неясно, делают ли они это ежедневно или в основном работают из дома.

Средние расстояния поездок из Гамбурга домовладельцев до места работы, как правило, короче, чем у работников, живущих в прилегающих районах. В 2023 году жители Гамбурга в среднем преодолевали расстояние 11,7 километра до работы. Длины поездок в прилегающих районах, таких как Пиннеберг, Зегеберг и Штормарн, были значительно больше, колеблясь между 20 и 22 километрами. Работники в Герцогстве Лауэнбург преодолевали наиболее длительные поездки, в среднем 25,7 километра, за ними следовали Гамбург с 25,3 километра и Штаде, Нижняя Саксония, со средней поездкой 23,3 километра.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу растущих расстояний поездок в Германии, влияющих на баланс работы и личной жизни и устойчивость окружающей среды. Несмотря на то, что Гамбург имеет самое короткое среднее расстояние поездок среди крупных городов, его жители в районах, таких как Пиннеберг, Зегеберг и Штормарн, все еще сталкиваются с более длительными поездками, подобными тем, что есть в других странах ЕС.

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