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ОбществоНовостиСмерть

Каждая языческая империя демонстрирует нежелание вмешаться в продление жизни.

В конце концов, верный моей подлинной сущности

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
В своем раннем релиза 'Колонии любви' 1992 года, а также в недавнем проекте 'Альтерн': Хайденрих,...
В своем раннем релиза 'Колонии любви' 1992 года, а также в недавнем проекте 'Альтерн': Хайденрих, ее произведения часто исследуют абсурдность стремления к довольной жизнью.

Каждая языческая империя демонстрирует нежелание вмешаться в продление жизни.

"Старость делает время лететь быстрее, чем молодость," считает Эльке Хайденрайх. Но она не боится старости или смерти. У нее просто нет времени на пессимизм и негатив.

В интервью ntv.de известная писательница Эльке Хайденрайх размышляет о своей жизни с искренней благодарностью. "Никто не может быть веселым и возбужденным постоянно," - говорит она. "Но и не все грустно и плохо. Я пережила кризисы и наслаждалась приятными моментами".

"Нужно находить хорошее в смеси: вот откуда появляется удовлетворение. Это послание, которое я хотела передать через книгу. Мое намерение: люди, пожалуйста, перестаньте жаловаться!" Писательница, чья книга "Старость" возглавляет список бестселлеров Spiegel в течение 20 недель, впервые задумалась о значении старости для себя, когда писала. "И это было полезно. Я хорошо провела время и подумала: может быть, это подтолкнет некоторых людей относиться к своему возрасту с большей добротой и не говорить каждый год: "Это моя последняя Рождественская".

Она даже ловит себя на мысли: " peut-être c'est mon dernier été, mon dernier Noël". Но она быстро отбрасывает такие мысли, которые обычно приходят ночью. "Днем я слишком занята работой, чтобы задумываться об этом. Я не боюсь смерти или конца своей жизни. Мои 81 года уже благословение".

Она не планирует писать книгу о смерти или умирании. "Я написала одну о старости. Теперь давайте исследуем другую тему," - говорит Хайденрайх, которая отметила свой 81-й день рождения в феврале. Жизнь имеет свой собственный график. "Когда мое время истечет, я должна уйти. Я не хочу никаких процедур продления жизни, если я серьезно больна. Я также не хочу никаких операций, чтобы выглядеть моложе. Я хочу оставаться собой до конца своих дней".

Посмотрите полное интервью с Эльке Хайденрайх в 5 часов вечера на ntv.de и в приложении ntv.

Несмотря на осознание того, что каждая проходящая пора может быть последней, Эльке Хайденрайх элегантно отвергает идею пессимизма. "Я отказываюсь поддаваться страхам смерти и ее последствий," - утверждает она, подчеркивая свою решимость встречать старость и смерть с мужеством.

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