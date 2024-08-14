- Казармы в Кельне: полиция расследует нарушение порядка

При подозрении на саботаж на базе ВВС в Кёльне-Вahn полиция расследует неизвестных лиц, подозреваемых в незаконном проникновении. Об этом сообщил представитель полиции. Кёльнская полиция получила сигнал от Вооруженных сил Германии в среду утром в 5:30. Причиной было то, что на территории якобы видели "неуполномоченное лицо" - предположительно в районе местных водопроводных сооружений. Однако Вооруженные силы сами провели поиск и не нашли никого, кто не должен был там находиться, сказал представитель. Никто не был арестован.

Тем не менее, было обнаружено повреждение забора в пределах территории. Это забор, который отделяет разные зоны безопасности на территории.

Нет признаков угрозы здоровью

На данный момент обвинение - незаконное проникновение. Но они "естественно чувствительны" к этому, сказал представитель. Расследованием занимается отдел по расследованию убийств, и в дело вмешалось управление государственной защиты. На данный момент нет признаков какой-либо угрозы здоровью, связанной с инцидентами.

База была закрыта для расследований во вторник. Сначала были не подтвержденные подозрения, что водоснабжение могло быть саботировано.

Кёльнская полиция теперь также участвует в расследовании потенциальных угроз здоровью в связи с расследованием предполагаемого саботажа. Неизвестные лица, которые изначально расследовались за незаконное проникновение, теперь находятся под пристальным вниманием отдела по расследованию убийств из-за обнаружения повреждений.

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