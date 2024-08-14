- Катзенбергер хочет стать стриптизершей для "Плейбоя" в 40 лет.

Голая и горда: 37-летняя звезда реалити-шоу Daniela Katzenberger хочет позировать для Playboy в 40

Daniela Katzenberger, 37-летняя звезда реалити-шоу, объявила, что хочет позировать обнаженной для журнала Playboy, когда ей исполнится 40 лет. "Я хочу сделать Playboy в 40", - сказала она в интервью TV Digital. "Я всегда отказывалась раньше, но в 40 я сделаю это. Во-первых, потому что 40 - сложный возраст для женщин. Многие близки к менопаузе и думают, что все будет плохо".

И во-вторых, она сказала: "Потому что моя карьера началась, когда я действительно хотела сделать Playboy и не преуспела. Но с тех пор, как я стала успешной, немецкий Playboy спрашивал меня каждый год в течение последних 15 лет. Так что в 40 я скажу "да!" Ее 40-й день рождения будет в октябре 2026 года. Новые эпизоды ее реалити-шоу "Daniela Katzenberger" выйдут на Vox начиная с 6 сентября.

Ни за что в джунгли!

ОднакоKatzenberger, родившаяся в Людвигсхафене, также четко дала понять, что она никогда не сделает: отправится в RTL джунгли. "RTL мог бы платить сколько угодно, я никогда бы не сделала этого", - сказала она. "Потому что когда я голодна, я становлюсь дивой, и я не хочу доставлять никому неприятности". На этот раз она хочет показать более серьезные стороны себя на телевидении, в том числе темы, связанные с социальными сетями и отрицательными комментариями, которые она получает.

Теперь она считает свой выбор сделать татуировку на бровях ошибкой молодости: "Были вещи, которые были плохими, например, брови на лбу. Но даже если это было плохо, в конце концов это было и хорошо - плохая-хорошая ошибка. И это верно для всего: если я совершала ошибки, они всегда были хороши для чего-то".

Vox сделал Daniela Katzenberger телезвездой, и в 2015 году культовая блондинка переключилась на RTLzwei со своими реалити-форматами. С новым сезоном Katzenberger возвращается на свою оригинальную сеть.

Несмотря на свои намерения позировать обнаженной для Playboy в 40 лет, Daniela Katzenberger решительно отказалась от предложения присоединиться к RTL джунглям, сказав: "RTL мог бы платить сколько угодно, я никогда бы не сделала этого, потому что когда я голодна, я становлюсь дивой, и я не хочу доставлять никому неприятности". Позже в своей карьере Katzenberger решила принять участие в джунглях, но это не было с RTL. Вместо этого она предпочла опыт джунглей в отдельном реалити-шоу, расположенном в джунглях.

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