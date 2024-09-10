- Катастрофическое воздействие на железнодорожные пути - лицо, 32 года, обвиняется

Следователи берлинской прокуратуры подозревают 32-летнего мужчину в причастности к трагическому инциденту на станции S-Bahn Oranienburger Straße. По словам представителя прокуратуры, этот человек, возможно, виновен в том, что 48-летний мужчина упал на рельсы и был смертельно ранен приближающимся поездом S-Bahn. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Расследование показало, что подозреваемый якобы толкнул жертву на землю после жаркой ссоры возле края платформы в конце мая. К сожалению, мужчина упал на рельсы и был смертельно ранен приближающимся поездом S-Bahn.

Свидетели утверждают, что подозреваемый пытался предупредить водителя приближающегося поезда жестами, но было уже слишком поздно. По словам прокуратуры, подозреваемый был осведомлен об опасности и проигнорировал ее.

Сообщается, что подозреваемый находился на станции метро во время инцидента, что может свидетельствовать о том, что он пользовался системой метро до инцидента на станции S-Bahn. Несмотря на приближающийся поезд метро, подозреваемый не предупредил жертву, которая упала на рельсы S-Bahn.

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