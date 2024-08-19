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Катастрофические пожары уничтожают места отдыха в Греции и Турции.

 and  Ann Bradley
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- Катастрофические пожары уничтожают места отдыха в Греции и Турции.

В Турции пожарные продолжают бороться с многочисленными лесными пожарами, в частности, с крупным, бушующим на окраине приморской метрополии Измира, который испытывает возможности служб экстренной помощи из-за сильного ветра. Хотя временная угроза огня жилым районам района Карыека отодвинута, около 3000 пожарных борются с пламенем на горе Яманлар с прошлой четверга.

Одновременно с этим в субботу вечером в районе Урла провинции Измир начался еще один лесной пожар, что привело к эвакуации курортной деревни с 440 домами, как сообщил губернатор провинции Сулейман Элбан, цитируя агентство новостей Anadolu.

Могли ли некоторые из этих лесных пожаров быть умышленно разожжены?

На данный момент в Турции действует восемь лесных пожаров, как сообщил министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы. Семь человек были задержаны, двое находятся под стражей, подозреваясь в причастности к некоторым из пожаров, согласно данным Министерства внутренних дел.

Измир и его окрестные курорты являются популярными туристическими направлениями. Турция боролась с жарой и засухой с начала лета, что способствовало быстрому распространению лесных пожаров. Согласно Турции Метеорологическому директорату, июль был самым жарким за 53 года.

Между тем, Греция столкнулась с масштабным лесным пожаром в районе к северу от Афин. В течение предыдущих 24 часов погодная система в западной и северной Греции вызвала 44 пожара, по крайней мере, десять из которых, по словам министра гражданской защиты и климатической кризис Василиса Кикилиаса на платформе X, предположительно, были вызваны молнией. Эксперты связывают ситуацию с изменением климата.

Засуха служит топливом

Изменения климата, которые способствовали началу пожаров с ранней весны или поздней осени, стали постоянной чертой, согласно ежедневной газете "Катимерини". Метеоролог по лесным пожарам Феодорос Янарос сообщил газете, что есть новые характеристики лесных пожаров в климатическом кризисе. "Растущие температуры и постоянная засуха создают больше топлива для пламени", - сказал он. Это топливо создает более высокие термические нагрузки и ускоряет распространение пожаров, делая их более сложными для контроля.

Тем не менее, министр Кикилиас предостерег от дополнительных пожаров, вызванных молнией, в своем твите. Ранее пожары были подавлены, но молния часто ударяет в труднодоступных горных районах, делая задачу пожарных очень сложной.

Метеорологи предсказывают, что грозы продолжатся в некоторых частях страны как минимум до среды. Министерство гражданской защиты в настоящее время классифицирует риск пожара как "очень высокий" в примерно половине страны. Пострадавшие регионы включают часть полуострова Пелопоннес, регион Аттика вокруг Афин и популярные туристические направления, такие как Крит и Халкидики.

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с лесными пожарами в Турции и Греции, при этом комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что ЕС готов предоставить поддержку по запросу.

В свете частых лесных пожаров и их предполагаемой связи с изменением климата Европейский Союз усилил внимание на борьбу с изменением климата и улучшение мер предотвращения пожаров в своих членах.

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