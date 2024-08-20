- Катастрофа на Сицилии: событие превращается в кошмарный фестиваль

Михаил Линч должен был начать новую главу своей жизни после неожиданного оправдания в суде по обвинению в мошенничестве в США. "Вопрос в том: что с этим делать?", размышлял британский техномиллиардер. К сожалению, Михаила Линча сейчас разыскивают: 59-летнему мужчине было на роскошной яхте "Байесиан", которая затонула у берегов Сицилии во время шторма.

Погрузившиеся в воду спасатели ищут 18-летнюю дочь Линча Ханну, а также четверых других человек, двух пар, на глубине около 50 метров. 15 пассажиров были спасены, и одно тело, предположительно повар судна, было обнаружено.

Те, кто выжил, рассказывают о страшных переживаниях. "В воде я не могла открыть глаза. Я звала на помощь, но слышала только крики других", - вспоминает новозеландка Шарлотта, которая работает в юридической фирме, представлявшей Линча на суде. С ней была ее годовалая дочь: "Я держала ее над водой изо всех сил, вытягивая руки, чтобы она не утонула".

Британская таблоидная газета "Дейли Миррор" сообщает: "Мать-героиня спасла ребенка от морской преисподней". Супруга Линча и ее партнер также спаслись. На борту находилось 22 человека, 12 гостей и 10 членов экипажа.

Линча оправдали в США.

В Великобритании Линча называют "британским Биллом Гейтсом". Он соосновал компанию Autonomy, проданную американской корпорации Hewlett Packard за 11 миллиардов долларов (ныне 9,94 миллиарда долларов) в 2011 году. Процесс в Сан-Франциско был посвящен этой сделке.

Приобретение Autonomy считается одним из крупнейших провалов слияний и поглощений в Силиконовой долине. Линча и бывшего главного финансового директора Стива Чемберлена обвиняли в том, что они ввели в заблуждение Hewlett Packard относительно финансового состояния Autonomy. Однако жюри вынесло оправдательный вердикт.

Линч организовал празднование своей победы на суде на "Байесиане". Среди пропавших без вести - финансовый аналитик, выступивший в защиту Линча, юрист и их партнеры. Председатель совета директоров специализированной страховой компании Hiscox подтвердил, что также пропали председатель совета директоров Джонатан Блумер и его жена.

Название судна - дань уважения британскому математику Томасу Байесу (1701-1761), которого Линч ранее хвалил. Байесовское умозаключение является основой современной искусственного интеллекта и компьютерного анализа.

Веселое празднование на роскошной яхте у прекрасных берегов Сицилии закончилось трагедией. Массивное судно было пришвартовано в полумиле от порта Порчелло в ночь с воскресенья на понедельник. Ранним утром понедельника на северное побережье Сицилии обрушился сильный шторм с сильными ветрами. В судно ударило водяное смерч. Это атмосферное явление вызывает мощные земные вихри. Удар смерча привел к тому, что 75-метровый мачта судна сломался.

До сих пор не ясно, почему судно было пришвартовано в полумиле от берега в такой шторм. "Мы не ожидали этого", - цитирует "Ла Репубблика" капитана "Байесиана". Он также находится в больнице.

"Все произошло очень быстро".

По данным властей, судно перевернулось и затонуло сразу после удара. Похоже, не все пассажиры нижней палубы успели покинуть свои каюты, прежде чем судно ушло на дно. Капитан ближайшего спасательного судна, которое спасло выживших и доставило их в безопасное место, описал итальянским СМИ происшествие: "Судно накренилось, и через минуту оно ушло под воду. Произошло все очень быстро".

"Байесиан" был построен на верфи Perini Navi в Тоскане в 2008 году, как сообщает "Ла Репубблика". С 2020 года он используется для роскошных круизов. Длина судна 56 метров, ширина 11 метров. Яхта может разместить до 12 гостей в шести каютах, в том числе люксовый мастер-каюту.

Однако поиски пропавших без вести осложняются. По словам пожарной службы, итальянские специалисты-погрузчики смогли войти в wreck и осмотреть зоны ниже мостика, но многочисленные препятствия и тесное пространство затрудняют их продвижение. Они рассматривают возможность открытия судна под водой, но доступ к каютам нижней палубы, где, как считается, находятся пропавшие без вести, все еще заблокирован.

Британский техномиллиардер, известный как "британский Билл Гейтс", широко празднуется в Великобритании после оправдания в суде в США. Сам Билл Гейтс, а также другие люди, в том числе финансовый аналитик и юрист, пропали без вести после затопления роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии.

Читайте также: