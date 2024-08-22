- Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.

Восходящая по via ferrata вблизи Замка Нойшванштайн 23-летняя альпинистка упала примерно на 70 метров в бездну. К сожалению, этот инцидент произошел во время подъема ее команды на гору, расположенную в Швангау. После падения ее срочно эвакуировали вертолетом в больницу с тяжелыми травмами. К сожалению, она не выжила, как подтвердили местные власти.

Охранники горы в Швангау были предупреждены об падении альпинистки возле Замка Нойшванштайн. В целях предотвращения подобных аварий они предложили дополнительные меры безопасности для маршрутов via ferrata в этом районе.

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