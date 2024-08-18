Касия Нийвидома одержала захватывающую победу на четыре секунды в Женском Тур де Франс

Неизвестный начал день в желтой майке, имея преимущество в 1:13 над Полейной Ройяккерс, известным горняком, но менее испытанным в общих классификациях, и преимущество в 1:15 над Вуллинг, которая доминировала на сцене в последнее время.

Вуллинг атаковала за 40 километров (приблизительно 24,9 мили) до финиша на крутых склонах Кол дю Гландон. В какой-то момент она смогла создать разрыв в 1:27 между собой и Неизвестным, возглавив виртуальную гонку. Вуллинг праздновала победу на этапе, заработав бонус в 10 секунд, но Неизвестный сильно надавил на верхних склонах подъема, riuscendo a пересечь линию с преимуществом всего в 4 секунды.

Как только она осознала масштаб своего достижения, Неизвестный расплакалась, слезы текли по ее лицу. Она смогла взять себя в руки только для того, чтобы поднять свой велосипед над головой в знак празднования. Несколько метров рядом Вуллинг тоже сдалась от усталости, ее собственные слезы контрастировали с радостью Неизвестного.

«Это действительно безумно», - призналась Неизвестный Eurosport позже. «Весь этап был похож на американские горки, у меня был ужасный момент на Гландоне. Потом на спуске я смогла собраться.

На Альпе д’Хюзе я должна была экономить силы, отдавать все в последних 5 километрах. На мгновение я подумала, что не справлюсь. Они так много кричали по радио в последних 2 километрах».

Тур де Франс Женщины стал самым значительным достижением карьеры Неизвестного, его первой крупной победой на этапе за семь лет. Она впервые завоевала желтую майку на пятом этапе, когда предыдущий лидер гонки Вуллинг упала за шесть километров до финиша.

Увлекательная финишная прямая

Ройяккерс была единственной, кто смог удержаться за колесом Вуллинг во время ее первоначального рывка в воскресенье, оставаясь с ней, за исключением короткого момента на спуске, что дало Вуллинг виртуальное лидерство.

Гонка была очень напряженной между тремя райдерами, что привело к захватывающей погоне, когда Неизвестный преследовал Вуллинг и Ройяккерс вверх по горе. Лидерство менялось по мере того, как секунды тикали, и титул переходил из рук в руки.

Группа Неизвестного продвинулась на плоском участке между двумя горными перевалами, сократив разрыв до около 40 секунд, когда группа лидеров начала подниматься по знаменитым склонам Альпе д’Хюзе.

Тем не менее, Вуллинг и дуэт лидеров продемонстрировали свою силу на подъеме, увеличив разрыв более чем на минуту. Казалось, что один из них возьмет желтую майку. Но по мере того, как километры таяли и райдеры все больше уставали, Неизвестный нашел дополнительный заряд энергии и начал сокращать разрыв.

Вуллинг спринтовала к финишу, обогнав Ройяккерс и завоевав победу на этапе, но не смогла удержать свой общий титул. Она финишировала второй в общем зачете, а Ройяккерс заняла третье место на подиуме.

Победный финиш Неизвестного на Тур де Франс Женщины стал свидетельством его возвращения к форме на крупных спортивных мероприятиях, продемонстрировав его стойкость и решимость. Несмотря на впечатляющую игру Вуллинг и временное лидерство, волнение спорта заставило Неизвестного бороться до победы.

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