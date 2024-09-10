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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Карточные платежи: страны предпочитают единую стратегию

Карта выплат для беженцев, запланированная к скорейшему выпуску, была отсрочена из-за правового спора. Вместо самостоятельных действий округа выбирают терпение и ждут вместе.

 and  Mark Rodriguez
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Беженцы скоро начнут использовать платежные карты.
Беженцы скоро начнут использовать платежные карты.

- Карточные платежи: страны предпочитают единую стратегию

Хотя введение платежных карт для заявителей на убежище по всей стране было приостановлено, районы Бранденбурга выступают за единую стратегию. В отличие от Märkisch-Oderland, они не стремятся к индивидуальным тактикам, заявил Хольгер Оберманн, вице-председатель ассоциации районов, отвечая на вопрос.

Индивидуальные стратегии могут задержать сроки

Расширенный совет районов собрался днем и среди прочего обсуждал платежную карту. Участники согласились, что если каждый район будет вводить карту самостоятельно, им придется проводить отдельные тендеры. Это может привести к дальнейшим задержкам и значительным затратам ресурсов, как отметил Оберманн.

Мärkisch-Oderland уже внедрил карту

Мärkisch-Oderland стал единственным районом, который ввел карту после своего индивидуального тендера в мае. Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) предположил, что другие районы могут последовать его примеру.

Критика критериев распределения

Согласно согласованным критериям, взрослые заявители на убежище смогут снимать наличными не более 50 евро в месяц через карту, а для несовершеннолетних лимит составляет 25 евро. Однако эта схема подвергается критике. Например, совет по делам беженцев считает эту сумму унизительной и недостаточной.

Дополнительные задержки из-за разрешения спора

Введение платежной карты для беженцев по всей стране тормозится из-за спора с неудачным участником тендера, который подал жалобу в Высший региональный суд в Карлсруэ. Пока суд не вынесет решение 18 октября, награда не может быть присуждена. Не ясно, будет ли вынесен вердикт в тот же день.

Район Потсдам, как и многие другие районы Бранденбурга, выступает за единую стратегию введения платежных карт для заявителей на убежище из-за возможных задержек и затрат ресурсов, которые могут возникнуть при индивидуальных стратегиях. Несмотря на успешное внедрение карты в Märkisch-Oderland, другие районы осторожно относятся к повторению этого опыта из-за возможных сложностей.

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