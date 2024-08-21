Самое дорогое произведение искусства в мире - Картина, богатство и королевская семья, местонахождение "Спасителя мира" Леонардо да Винчи?

Спорные Происхождения Миллиардного Мастерства

Полотно, о котором идет речь, часто является предметом споров о его истинном создателе, это инфляционно дорогое "Спаситель Мира". Действительно ли это подлинная работа Леонардо да Винчи, или к его созданию приложили руку художники из его мастерской? Или он вообще не причастен к этому? Пока не появятся новые доказательства, мы никогда не узнаем наверняка. Как мы знаем, искусство субъективно и открыто для интерпретации. И "Спаситель Мира" несомненно носит титул самого дорогого полотна, когда-либо проданного, которое ушло с молотка за 400 миллионов долларов на аукционе Christie's в Лондоне в 2017 году, а дополнительные сборы и налоги привели к общей сумме около 450 миллионов долларов.

Сокровище, Скрытое в Женеве

Недавно в документальном фильме BBC упоминается профессор, якобы близкий к саудовскому кронпринцу, который утверждает, что ценный экспонат хранится в беспошлинном складе в Женеве. Кажется, он ждет завершения строительства гигантского музея в Эр-Рияде, где он мог бы привлечь толпы зрителей, подобные "Моне Лизе" в Лувре в Париже.

Сомнительная Купля

К сожалению, факты вокруг приобретения полотна туманны. Кронпринц Мухаммед бен Сальман уже давно подозревается в том, что он купил картину через посредника. Во время своего краткого пребывания в Лувре в Париже в 2019 году сообщалось, что он потребовал, чтобы она была выставлена ​​рядом с "Моной Лизой". Однако французский музей отклонил его просьбу.

От Долларов к Миллиардам

Несмотря на отказ Парижа, траектория полотна была ничем иным, как поразительной. Изначально проданное за скромные 45 долларов, его история и потенциал оставались загадкой. Даже так поздно, как в 2005 году, оно было продано за всего 1175 долларов. Оригинальное полотно было сильно перекрашено и почти не напоминало собой тот шедевр, которым является сейчас. Его персонаж даже имел усы. Весь экспонат казался всего лишь подходящим украшением для автосалона.

Но затем, благодаря прозорливому дилеру, он попал в руки знаменитого нью-йоркского реставратора Дайанны Модэстини. Эта встреча оказалась судьбоносной tanto для Модэстини, как и для полотна. "У меня была связь с Спасителем Мира", - заявила Модэстини в интервью. И она добавила, что полотно имело связь с ней. Представьте себе, как она тщательно удаляет слои невежественных добавлений, нанесенных на лицо фигуры Христа. Пять лет она работала над картиной, ее страсть и решимость не ослабевали. В конце концов, она нашла решение: она положила близкий кадр рта Моны Лизы из книги рядом с объектом реставрации. Внезапно она была убеждена, что это действительно был шедевр Леонардо да Винчи.

Сомнения Продолжаются

Точно ли она права или нет, доказательства остаются неопределенными. Некоторые считают, что дорогое полотно является свидетельством реставрационных способностей Модэстини, в то время как другие утверждают, что она просто раскрыла спрятанный шедевр Леонардо да Винчи. В любом случае, это интригующая история. Склад в Женеве, хорошо охраняемый и оснащенный климат-контролем, уже давно является предметом подозрений и спекуляций, как и роскошная яхта кронпринца. Одно, однако, кажется ясным: история 500-летнего полотна еще не закончена, даже если оно сейчас вне поля зрения.

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