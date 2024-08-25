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Каролин Чичон получает очередной срок в качестве лидера ЮП в переизбрании.

27-летняя женщина возглавляет молодёжную организацию Нижней Саксонии с 2022 года и в своей речи на открытии в Ганновере выступала за незамедлительное выдворение правонарушителей.

 and  Anne Legman
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Молодая группа, аффилированная с ХДС - Каролин Чичон получает очередной срок в качестве лидера ЮП в переизбрании.

Каролина Цыхон переизбрана на пост лидера Молодой союза (МС) в Нижней Саксонии. На собрании в Ганновере, молодежном крыле ХДС, ей было доверено еще два года на этой должности. Как сообщается, Цыхон подчеркнула в своей инаугурационной речи необходимость немедленного выдворения правонарушителей - "и даже в случае серьезных преступлений в отношении стран происхождения, считающихся небезопасными". Цыхон занимает этот пост с 2022 года, став первой женщиной-líдером Молодого союза в Нижней Саксонии.

После успешного переизбрания Каролина Цыхон объявила о планах провести празднование в Молодом союзе. На вечере она вновь выразила свою позицию по вопросу правосудия, призывая к более жестким мерам в отношении правонарушителей, независимо от их национальной принадлежности.

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