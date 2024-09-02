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Karlsruher SC заручилась услугами бывшего кандидата в ВфБ Штутгарт Эглоффа.

Карлсруэ СК усиливает свой центр полузащиты. Лилиан Эглёф переходит в Вильдпарк. Ранее считался одним из лучших талантов из вечных соперников Карлсруэ СК в Швабии.

 and  Alex Stellmacher
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Лилиан Эглофф, ранее связанный с VfB Stuttgart, сменил команду и теперь будет выступать в футбольке...
Лилиан Эглофф, ранее связанный с VfB Stuttgart, сменил команду и теперь будет выступать в футбольке Karlsruher SC.

- Karlsruher SC заручилась услугами бывшего кандидата в ВфБ Штутгарт Эглоффа.

Нижнелиговой футбольный клуб Карлсруэ СК подписал полузащитника Лилиана Эглофа. 22-летний Эглоф оттачивал свое мастерство в молодежной академии ВФБ Штутгарт, где его часто называли одним из самых многообещающих талантов Швабии. К сожалению, постоянные травмы помешали ему пробиться в основной состав Штутгарта. С июля он стал свободным агентом. Подробности его контракта с Карлсруэ пока не раскрываются.

"Я с нетерпением жду возможности продвинуться в своей карьере с КСК и оправдать доверие руководства стабильными выступлениями", - сказал Эглоф в заявлении от Карлсруэ. Себастьян Фрайс, глава профессионалов, рад приобретению "одаренного атакующего игрока".

Бодрое начало сезона

Карлсруэ СК начал сезон с бодрости. В лиге они комфортно занимают второе место после четырех туров, набрав десять очков. Легко обыграв "Спортфройнде Лотте" 5:0 в матче Кубка Германии, они доказали свою силу. После перерыва на матчи сборных Карлсруэ примет "Шальке 04" (13 сентября, 18:30, Sky).

Прибытие Эглофа в Карлсруэ СК может потенциально усилить их трансферы в этом сезоне, стремясь укрепить свой состав еще больше. Полузащитник может привнести свежую энергию и навыки в команду, способствуя более решительным победам в предстоящих матчах.

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