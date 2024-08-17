"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

Гаэль Монфис закрепил победу в третьем сете, укрепив брейк и одержав победу со счетом 4-6 7-6 (5) 6-4 над 21-летним соперником в пятницу.

Впоследствии Карлос Алькарас назвал этот момент временной потерей контроля над собой в "худшем матче в моей карьере".

"Иногда я хотел разбить ракетку", - поделился Алькарас с прессой. "Со мной такого никогда не случалось, я всегда мог сохранить самообладание в подобных ситуациях. Обычно я могу справиться со своими эмоциями, что приводит к лучшим выступлениям в матчах или ситуациях.

Но сегодня я не смог стабилизировать свои эмоции, как я уже сказал, я даже не играл в настоящий теннис... Я считаю, что некоторые игроки теряют контроль над собой в течение своей карьеры и в определенных ситуациях. И это был такой момент для меня".

Победа досталась Монфису, что стало его последней победой над игроком топ-ранкинга после победы над Даниилом Медведевым в марте 2022 года на турнире в Индиан-Уэллс, и он отметил это победным криком и аплодисментами зрителей.

Однако Алькарас начал матч, имея преимущество, и казалось, что он движется к трудной победе, когда дождь прервал игру в четверг вечером во время тай-брейка второго сета, когда четырехкратный победитель турниров "Большого шлема" вел со счетом 6-4 6-6 (1-3).

Монфис быстро завершил второй сет после возобновления игры в пятницу и затем выиграл решающий сет, отразив все брейк-пойнты.

"Это был худший матч в моей карьере", - признался Алькарас после матча. "Я чувствовал себя хорошо... Я готовился к матчу, но атмосфера была совершенно другой, я не знаю, что пошло не так. Я не мог контролировать свою подачу... Этот матч был вне моей досягаемости".

Монфису пришлось вернуться на корт позже в тот же день для своего матча третьего раунда против Хольгера Руне, в котором он ultimately уступил 3-6 6-3 6-4.

Алькарас выразил разочарование своей игрой в теннисе, сказав, "Я даже не играл в настоящий теннис сегодня", что указывает на то, что он потерял контроль над собой. Монфис, с другой стороны, продемонстрировал свои навыки в теннисе, завоевав победу, крича в триумфе и услышав аплодисменты зрителей.

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