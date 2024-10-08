Каринтия становится оживленным регионом, где происходит экономическое развитие

С этого момента поезда в Каринтии вместо объезда гор, как это было раньше, будут проходить через горный хребет Коральпе. Это значительное изменение, связанное с введением Коральмбаха, имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки логистического сектора. Было проведено тщательное исследование местоположения, чтобы понять, как трансформируется экономический регион.

В рамках нового южного маршрута Коральмбах соединяет северную и южную части Австрии экологически чистым и современным способом. Время в пути значительно сократится: вместо 2 часов и 40 минут поездка между Грацем и Клагенфуртом займет всего 45 минут с декабря 2025 года. И это еще не все! Как важный компонент Балтийско-Адриатического коридора, южный маршрут является одним из самых важных инфраструктурных проектов Европы.

Бесшовное северное-южное соединение

Ось Балтийско-Адриатического коридора является важной европейской транспортной артерией, соединяющей около 50 миллионов человек в различных странах-членах ЕС. Она проходит через разные маршруты, начинаясь в польских портах на Балтийском море, продолжаясь через Чехию, Словакию и Австрию и заканчиваясь в итальянских и словенских портах на Адриатическом море. Вместе с Семмерингским базисным туннелем, запланированным к завершению в 2030 году, Коральмбах усиливает одну из главных транспортных осей Европы. Ядро маршрута находится в Коральмтуннеле, шестом по длине железнодорожном туннеле в мире, длиной 33 километра.

В результате в регионе произойдет значительная трансформация. Грац и Клагенфурт, ставшие прилегающими друг к другу, создают новый, центральный экономический регион с большим потенциалом. Это также результат исследования местоположения "Южная Австрия", проведенного Эриком Киршнером, главой группы исследований региональной экономики и структурной политики в Joanneum Research.

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Мировой регион

Одним из центральных выводов является образование новой городской агломерации с около 1,1-1,2 миллиона жителей, простирающейся от Виллаха до Граца. "Это естественным образом способствует соответствующей международной видимости и значительно укрепляет регион", - говорит Эрик Киршнер. В частности, области между Клагенфуртом и Грацем испытают значительный подъем, предсказывает эксперт. "Если эти регионы инвестируют в свой потенциал, они могут потенциально противодействовать демографической тенденции благодаря улучшенной доступности".

Экономическая активность нового городского региона также будет стимулирована, как объясняет Киршнер: "Ожидается, что сети передвижения увеличатся в среднем на треть, что способствует дополнительным связям. Это означает усиленное взаимосвязи на рынке труда, увеличенную конкуренцию и, следовательно, повышенную производительность".

https://carinthia.com/de/## "Почти все экономические секторы могут испытать значительные выгоды"

https://carinthia.com/de/

Степень увеличения межрегиональных связей сложно предсказать, говорит Киршнер. "Возможно, мы недооцениваем влияние Коральмбаха по сравнению с аналогичными проектами, такими как мост Эресунн". Несмотря на то, что влияние варьируется в зависимости от различных экономических секторов, Киршнер считает, что почти все секторы могут испытать значительные выгоды.

Логистический центр Каринтия

Каринтия занимает стратегически выгодное положение, олицетворенное Логистическим центром Австрии Юг в муниципалитете Арнольштайн. Если представить гипотетический круг вокруг него, все основные европейские логистические хабы находятся в четырехчасовой досягаемости, в том числе Вена, Мюнхен и Прага. Кроме коротких дистанций и центрального расположения в Европе, значение региона также исходит от амбициозных инфраструктурных проектов, таких как Коральмбах, первый железнодорожный таможенный коридор Европы между Триестом и Виллахом, и партнеры, такие как Логистический центр Австрии Юг.

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Информация о логистике и транспорте в Каринтии: https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/logistik-alpe-adria-wirtschaftsraum/"Введение Коральмбаха открывает возможности для групповых проектов в логистическом секторе, так как регион становится хабом для европейских перевозок. С завершением первого железнодорожного таможенного коридора Европы между Триестом и Виллахом Каринтия готова сыграть ведущую роль в логистике, предлагая множество возможностей для совместных проектов.

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