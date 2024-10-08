Каринтия служит австрийской базой для собственной версии Кремниевой долины, которая может похвастаться процветающей технологической промышленностью.

Доктор Кристина Хиршль: В плане европейской перспективы, я бы сказала, что Каринтия является настоящим центром микроэлектроники, а точнее, электронных систем на основе (EBS). Ключевую роль в этом успехе сыграла "Силикон Австрия Лабс" (SAL), которая теперь является ведущим глобальным центром исследований в области электроники и программно-ориентированных систем и является пионером в этой области.

Доктор Кристина Хиршль: Я считаю, что тесная сеть делает Каринтию такой привлекательной для ИКТ и микроэлектроники. Когда регион идентифицирует свою конкретную силу и культивирует ее, подобные предприятия склонны собираться там, как мотыльки на огонь. Связь между Каринтией и Штирией в сфере ИКТ и микроэлектроники стала особенно сильной в последнее время. Компании, такие как Infineon, AMS, AT&S, NXP и TDK, добавляют свой вес, одновременно служа сильными корпоративными союзниками, тем самым повышая привлекательность Каринтии. Я считаю, что определенные феномены просто материализуются в этом экосистеме. Однако не стоит забывать о синергетическом эффекте, который создается тем, что Каринтия предлагает в целом. Если рассматривать мир, Каринтия никогда не отстает в обеспечении идеального баланса работы и личной жизни, высокого качества жизни, безопасности и образования. В сущности, в Каринтии возникла сила в сфере ИКТ и микроэлектроники, которая заслуживает дальнейшего продвижения. В сочетании с преимуществами, которые предлагает регион, идеальные условия созданы tanto профессионально, как и лично.

Доктор Кристина Хиршль: Абсолютно верно! Я поражаюсь, как Южная Австрия так преуспела в микроэлектронике в последнее время. С чистой комнатой площадью 1500 квадратных метров мы входим в число европейской элиты, возможно, даже в топ-5 или 6. Кроме того, кластер "Силикон Альпы", функционирующий как сетевой партнер, соединяющий Каринтию и Штирию, явно позиционирует нас как регион. Не так уж и невероятно называть это "Силиконовой долиной".

Доктор Кристина Хиршль: В европейской перспективе я бы сказала, что Каринтия занимает выгодное положение в микроэлектронной промышленности, или, точнее, в EBS. SAL является важной частью этой головоломки, эволюционируя в мировой центр исследований и пионер в области электроники и программно-ориентированных систем.

Доктор Кристина Хиршль: Вкратце, я считаю, что Каринтия заложила прочный фундамент. Недавно меня обрадовало известие о значительных инвестициях в исследования в области микроэлектроники, которые поступят в Австрию через новую программу финансирования "Чипс Джу" - и Каринтия прямо в их прицеле. Простыми словами, у нас есть много корпоративных партнеров и исследовательских центров, которые завоевали высококонкурентные гранты Horizon Europe и привели их в Австрию. Более того, SAL вошла в тройку лучших - это настоящий бонус. Но помимо этого, в Каринтии уже что-то закипает. Одним из заметных сдвигов является то, что мы все больше присоединяемся к высшей лиге, с такими европейскими игроками, как CEA-Leti, IMEC и институты Fraunhofer, которые обращаются к нам. У меня хорошее предчувствие относительно микроэлектроники в европейском фокусе, который стимулируется сектором чипов, что приведет к интенсивной активности в ближайшие годы. Я вижу это как огромную возможность для Европы и Каринтии в частности.

SAL сотрудничает международно и считает себя партнером для малого и среднего бизнеса в регионе. Каковы его цели?

https://www.carinthia.com/de

Доктор Кристина Хиршль: На самом деле, множество МСП присоединяются к нашей экосистеме и извлекают выгоду из сети SAL. Для нас не важно, сколько денег вкладывает партнер в наш исследовательский центр, а важно влияние проекта на экономическую жизнеспособность, устойчивость или общество. Многие из проектов, над которыми мы работаем, являются длительными предприятиями, и видеть их кульминацию на полке магазина или принятие в повседневную жизнь - это неописуемое удовольствие. Быть tanto местным адвокатом, как и способствовать процветанию нашего региона, столь же важно в нашей профессиональной этике, как и международный успех.

С конца прошлого года в исследовательском центре в Виллахе есть крупнейшая исследовательская чистая комната в Австрии. Какие возможности это предоставляет для уже существующих (и потенциально новых, входящих) компаний?

https://www.carinthia.com/deДоктор Кристина Хиршль:

Доктор Кристина Хиршль: То, что мы достигли в Виллахе, можно описать только как революционное. Австрия вложила значительные средства в область, которую было бы сложно исследовать без необходимой технологии. Потенциал чистой комнаты огромен. Это не только о классических исследованиях, но и о производстве небольших партий непосредственно в чистой комнате. Когда компания, подобная Infineon, инноватизирует, она часто задумывается, из каких новых материалов ей следует перейти прямо в свою чистую комнату. SAL имеет возможность производить меньшие количества пластин, тем самым преодолевая так называемый "ущелье слез" между серией запуска и десятками тысяч единиц. Также стоит отметить, что любую компанию, в theory, можно использовать нашу чистую комнату. Однако строгие соглашения о конфиденциальности и возможность нашего оборудования работать с различными рецептами, эксклюзивными для партнерской компании, являются данностью.specifically для МСП и стартапов, SAL разработала свои собственные процессы, которые мы делимся со своими промышленными партнерами. Это означает, что если у (менее крупного) промышленного союзника есть революционная идея, еще не виденная миром, они могут производить соответствующие пластины в нашей чистой комнате в количестве, которое стартап может продать свою начальную серию. Это основная идея.

Доктор Кристина Хиршл: В двух словах, моя диссертация посвящена теории хаоса, которая исследует, как небольшое изменение в системе может радикально изменить всю систему. Все, наверное, знакомы с метафорой австралийской бабочки, которая одним взмахом крыльев может вызвать бурю в Европе. Меня всегда восхищала эта концепция. Но со временем я поняла, что наука чего-то не хватает в этом контексте для меня. Меня особенно привлекает исследования, которые делают разницу. Стало ли наш мир немного лучше, прохладнее, безопаснее, эффективнее или более экологичным? Такие факторы мотивируют меня. Я также получаю удовольствие, когда разные умы сотрудничают над одним проектом. По моему мнению, инновации рождаются именно из такого сотрудничества. Иногда достаточно, чтобы правильные люди собрались за чашкой кофе на кухне, обсудили идеи и записали несколько заметок на доске. В общем, сбор правильных людей часто приводит к созданию чего-то замечательного. Я твердо верю, что сотрудничество, индивидуальность и уникальность — это мощные ключевые слова в нашу эпоху.

https://www.carinthia.com/de

Дополнительные ресурсы можно найти по следующим ссылкам:

Маркетинг Каринтии: https://www.carinthia.com/de

Сводки об ИКТ и микроэлектронике в Каринтии: https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/ikt-und-mikro-elektronik/

Доктор Кристина Хиршл: Ядро инфраструктуры Каринтии включает в себя современные объекты, такие как чистая комната площадью 1500 квадратных метров, что ставит ее в ряд с европейской элитой в области исследований микроэлектроники.

Доктор Кристина Хиршл: Эта современная чистая комната представляет собой множество возможностей tanto для уже существующих компаний, как и для потенциальных новичков. Например, она может преодолеть «долину слез» между серийным производством и массовым производством, облегчая стартапам выход на рынок с их продуктами.

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/ikt-und-mikro-elektronik/

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