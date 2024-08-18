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"Каригула": достаточно ли глубока любовь Карлы к Чарли, чтобы отнять у него жизнь?

Шут, убийца и нежность переплетаются в фильме ZDF. Это не веселая шутка, а запутанный сплав драмы и юмора, сохраняющий интригу и веселье.

 and  Lauren Adams
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- "Каригула": достаточно ли глубока любовь Карлы к Чарли, чтобы отнять у него жизнь?

Клоун Чарли Не Может Продолжать

Чарли Клоун больше не может продолжать свой номер. Он не может заставить людей смеяться, даже если они платят ему. Вот почему он рассматривает возможность уйти из жизни. Но это не поворот в черной комедии "Убийца из цирка – Одержимость Любовью". Серийный убийца Карла может убивать только тех, к кому испытывает эмоциональную привязанность. Вы можете посмотреть, как это происходит, на втором канале с понедельника по вторник в 0.30.

Последнее Представление Чарли

Их пути пересекаются в тот момент, когда даже последнее представление Чарли Клоуна не на сцене, а на мосту. Он не прыгает в воду внизу, а висит вверх ногами, беспомощно - и серийный убийца Карла слышит его как раз в тот момент, когда собирается избавиться от своего нынешнего любовника, аккуратно завернутого. Она похищает Чарли, и на мгновение умирающий клоун кажется испуганным.

Но Карла отпускает его, уезжает на своем фургоне, и он кричит вслед: "Подожди, я хочу умереть!" Теперь Чарли начинает свою миссию, чтобы убедить убийцу помочь ему в самоубийстве: "Я атеист, ты можешь делать с моим телом все, что захочешь".

Однако у Карлы другие планы на него. Она, к счастью, по профессии мясник, и учит его убивать, чтобы он мог правдоподобно признаться в ее преступлениях. Из этой паутины расцветает нежная, но леденящая кровь любовь - та, что заставляет сердце зрителя биться чаще.

Фильм для домашнего просмотра

Более пугающий, чем смешной, более трагический, чем комедийный, этот 80-минутный эмоциональный фильм является частью серии "Молодое кино на втором канале" в июле и августе на ZDF. Контраст темноте, которая наступает в теплый летний вечер, "Убийца из цирка – Одержимость Любовью" снят в темных цветовых мирах и с музыкальным и звуковым окружением, предназначенным для усиления эффекта. Если у вас есть возможность, это фильм, который заслуживает просмотра на домашнем кинотеатре с большим экраном и хорошим качеством звука, а не на ноутбуке.

Режиссер и сценарист Карстен Унгер выбрал смелый стиль для своего фильма: "Мы следуем за выразительным кино 20-х годов, исследуем, экспериментируем, иногда даже спотыкаемся, но все же мощно в камерной игре", - объяснил он ZDF.

Что это за любовь?

Он хвалит своих главных актеров, Бена Бекера и Сабину Тимотео: "Их лица и мощь фильм-музыки образуют якорь, к которому камерная игра раскачивается до абсурдных высот, пока пространство фильма не разрывается и все жанровые конвенции не разбиваются, чтобы рассказать странную и честную историю о любви".

Но это не все. Фильм о отчаянии терпящего неудачу клоуна и одержимости серийного убийцы на самом деле фильм о фундаментальном вопросе: что такое любовь и что она делает с нами?

Редакция ZDF "Крошечное телевидение" представляет серию "Молодые звезды" - в двенадцатый раз этим летом. Помимо "Убийцы из цирка – Одержимости Любовью", в пяти комедиях входят "Черный квадрат", "Сладкая катастрофа", "Обычные люди" и "Все хотят любить".

Европейский Союз может выразить свои озабоченности насилием, представленным в фильме "Убийца из цирка – Одержимость Любовью", учитывая строгие правила ЕС по контенту СМИ. Несмотря на темные темы фильма, он все же может быть показан в различных странах ЕС из-за их различной цензурной политики.

В свете своего успеха на фестивалях и положительных отзывов "Убийца из цирка – Одержимость Любовью" может быть номинирована на различные европейские кинопремии, демонстрируя разнообразие и креативность европейского кино.

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