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Каразор - новый капитан ВФБ Штутгарт.

После ухода Вальдемара Антона в Дортмунд, Атакана Каразор берет на себя капитанскую повязку. По данным СМИ, хулиган «Севильи» находится в фокусе обладания ВФБ.

 and  Anne Legman
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- Каразор - новый капитан ВФБ Штутгарт.

Атакан Каразор в будущем будет возглавлять «ВФБ Штутгарт» в качестве вице-капитана. Как объявил футбольный клуб Бундеслиги, главный тренер Себастьян Хёнесс выбрал полузащитника в качестве преемника Вальдемара Антона, перешедшего в «Дортмунд».

«Ата носит форму «ВФБ» с 2019 года, является одним из самых опытных игроков команды и очень сильно идентифицирует себя с клубом. Он уже был для меня важной точкой контакта в прошлом сезоне, топ-игроком и лидером на поле», — сказал Хёнесс. Благодаря своим футбольным способностям и опыту он очень подходит для руководства командой в качестве капитана в будущем.

Сам Каразор назвал свой выбор большой честью. «Клуб, город и болельщики стали мне очень близки. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, оказанное мне. В качестве команды мы хотим достойно представлять «ВФБ» на каждом матче и показывать свои лучшие выступления», — сказал 27-летний Каразор.

СМИ: Интерес к Баде из «Севильи»

Также, похоже, есть движение в поисках замены Антону. Согласно сообщениям СМИ, швабы заинтересованы в подписании Лоика Баде из «Севильи». 24-летний Баде завоевал серебро с французской сборной U21 на Олимпийских играх в Париже.

Комиссия «ВФБ Штутгарт» может потребовать одобрения любого потенциального трансфера Лоика Баде из «Севильи», учитывая их интерес к французскому полузащитнику в качестве потенциальной замены Вальдемару Антону. Новая роль Аты Караозора в качестве вице-капитана под руководством Хёнесса потребует поддержки и руководства Комиссии, чтобы обеспечить плавный переход и дальнейший успех «ВФБ Штутгарт».

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