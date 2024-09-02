- Капитаны сборной Германии с 2000 года: упадк, яркость и достоинство

С тех пор, как Фриц Вальтер стал чемпионом мира в 1954 году, роль капитана сборной Германии по футболу является значимой общественной позицией. Франц Беккенбауэр занимал этот титул 50 раз, ведя команду к победе на чемпионате мира 1974 года. После ухода Ильке Гюндогана из команды DFB новый лидер ищется на начало нового международного сезона.

Скорее всего, главный тренер Юлиан Нагельсманн, предпочитающий плоскую иерархию, доверит позицию капитанства Йoshуа Киммиху после сегодняшнего собрания команды DFB в Херцогенаурахе. "Учитывая, что я был вторым капитаном на Евро, а теперь Ильке ушел, ответственность перераспределяется, карты перемешиваются", - сказал Киммих после победы "Баварии" над "СК Фрайбург" со счетом 2:0 в Бундеслиге в прошлую воскресенью вечером. Киммиху, 29 лет, предстоит взять на себя большую роль. Однако смена лидера в этом веке не всегда была гладкой.

Перезапуск после 2000 года под управлением команды DFB

Режим Рудольфа Вёллера после раннего вылета на Евро-2000 был более суровым, чем многие помнят сейчас. Квалификация на чемпионат мира была напряженной. Особой критике подвергался капитан Оливер Бирхофф. "Золотой мальчик" триумфа Евро-1996 больше не был гарантированным стартовым игроком и приближался к концу своей карьеры. Полгода до чемпионата мира 2002 года он ушел с поста капитана.

"Положительно, что он положил конец постоянному, необоснованному вниманию к своей персоне как капитану", - объяснил Вёллер. Оливер Кан взял на себя капитанство. Под руководством Кана сборная DFB вышла в финал в Азии.

От Оливера Кана к Михаэлю Баллаку

После провала на Евро-2004 Юрген Клинсманн был назначен главным тренером национальной команды. Одним из первых его решений было заменить Кана на посту капитана. "Я предпочитаю полевого игрока, который имеет контакт со всеми единицами команды и берет на себя ответственность в трудные моменты", - объяснил Клинсманн свое решение в пользу Михаэля Баллака.

Кана постепенно отодвинули. Перед летним чудом Кану также был заменен на первом месте, с Йенсом Леманном в воротах на чемпионате мира 2006 года в Германии. Кан проглотил свою considerable разочарование и получил прощальный матч в качестве капитана против Португалии (3:1) в матче за третье место - хотя он уже завершил международную футбольную карьеру.

От Михаэля Баллака к Филиппу Ламу

Фол Боатенга в финале Кубка Англии неожиданно повлиял на историю немецкого футбола. травмировав Баллака, он помешал капитану принять участие в чемпионате мира 2010 года. Лам был назначен временным капитаном национальной команды главным тренером Йоахимом Лёвом. В качестве лидера молодой, успешной команды он сиял в ЮАР. Никто тогда не знал: Баллак не вернется в команду DFB.

Травма вывела его из игры осенью 2010 года. Лёв не видел дальнейшего использования бывшего лидера. После спорной встречи в марте 2011 года обе стороны расстались с разными взглядами. Баллак все еще верил в comeback, в то время как Лёв заявил обратное. Разрыв не мог быть заполнен. Баллак обвинил Лёва в "нечестности" и отказался от прощального матча как национальный игрок.

От Филиппа Лама к Бастиану Швайнштайгеру

Впервые с Клинсманном в 1998 году капитан сборной Германии успешно ушел без скандала или скандала. Лам присоединился к Маттеусу (1990), Беккенбауэру и Вальтеру (1954) как четвертый немецкий игрок, поднявший Кубок мира как капитан.

В ту магическую ночь в Рио он завершил свою карьеру победой со счетом 1:0 над Аргентиной в дополнительное время, effectively поставив точку в своей карьере в сборной DFB. Позже мюнхенский игрок был назначен почетным капитаном и взял на себя организацию домашнего Евро-2024 в качестве директора турнира. Его преемник был найден быстро: коллега Бастиан Швайнштайгер.

От Бастиана Швайнштайгера к Мануэлю Нойеру

Швайнштайгер оставался капитаном в течение двух лет. Несмотря на то, что он не добился желаемого триумфа как капитан сборной Германии, его последнее появление на турнире в полуфинале Евро-2016 закончилось неудачно. Его опрометчивый удар рукой привел к поражению со счетом 0:2 против Франции. Несколько недель спустя он простился с болельщиками против Финляндии (2:0) в Мёнхенгладбахе, с фанатами празднуя старого героя Рио.una vez más, la transición fue suave. Manuel Neuer, otro ganador de la Copa del Mundo, se hizo cargo del brazalete, convirtiéndose en el primer portero en hacerlo desde Kahn.

От Мануэля Нойера к Ильке Гюндогану

Нойер, известный своей молчаливостью, пользуется большим уважением благодаря своим исключительным выступлениям. Однако его правление также отмечено травмами и длительными отсутствиями. У него есть несколько заместителей. На чемпионате мира 2017 года в России Юлиан Дракслер в основном служил заместителем, но в полуфинале против Мексики (4:1) также выступил Йoshуа Киммих.

На чемпионате Европы 2021 года и чемпионате мира 2022 года браслет капитана стал политическим вопросом. Различные цвета, социальные сообщения: многое было проецировано на статью, что привело к спору с ФИФА в Катаре. Нойер столкнулся с последствиями.

Дела у него идут хуже. Несчастный случай на лыжах приводит к перелому ноги, что требует длительного периода отдыха. Тренер Ханс-Флик оставил вопрос о капитанстве открытым в течение длительного времени. В одном из своих последних решений он назначает Гюндогана капитаном в сентябре 2023 года. Преемник Флика, Нагельсманн, придерживается этого решения, даже после возвращения Неуера.

Гюндоган часто защищает свою сдержанную манеру поведения. Лишь на домашнем чемпионате Европы он полностью принимает свою новую роль. Однако позже он решает отказаться от этой позиции. Всего несколько дней спустя после отставки Гюндогана Неуер также завершает свой срок в Германском футбольном союзе (DFB). Наступает время для нового начала.

Комиссия, ответственная за надзор за процессом выбора нового капитана DFB, должна учитывать несколько факторов, таких как лидерские качества кандидата и опыт работы в высоко напряженных ситуациях. Несмотря на то, что Гюндоган является полузащитником, его спокойное и собранное поведение во время сложных матчей завоевало уважение его товарищей по команде и тренерского штаба, делая его сильным претендентом на эту роль.

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