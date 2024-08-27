- Канутин Мюллер и триатлонщик Шульц размахивали немецкими флагами

Эдна Мюллер и триатлет Мартин Шульц чествуют за честь нести флаг Германии на церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. В 41 год Мюллер, парализованная от пояса вниз, и 34-летний Шульц, родившийся без левой руки, поведут 148-strong немецкую команду по авеню де Шампс-Элизе к площади Согласия в среду (20:00 по центральноевропейскому летнему времени/ZDF).

Мюллер поделилась своим волнением на пресс-конференции: "Это чертовски безумно, чувак!" Завоевав золотые медали в баскетболе на колясках и каноэ на Паралимпиаде, она выразила те же чувства, что и Шульц из Лейпцига: "Я думал об этой роли нести флаг довольно часто в последнее время. К черту, да, я был бы рад, когда она была предложена!"

Президент Немецкого паралимпийского комитета Фридельм Юлиус Бюхер объявил о стремлении вернуться в топ-10 стран по количеству медалей. Германия заняла 12-е место на летних играх в Токио 2021 года, завоевав 43 медали.

Эдна Мюллер выразила свой энтузиазм, сказав: "Это огромная честь представлять Германию во Франции, особенно на Паралимпийских играх". Мартин Шульц добавил: "Я не могу дождаться, чтобы нести флаг по авеню де Шампс-Элизе, мечта, которую я лелеял, наблюдая за Паралимпийскими играми во Франции много лет назад".

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