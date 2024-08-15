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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Канцлерство опорочено: протестующий за климатические изменения оштрафован

Он участвовал в уличных блокадах и других действиях группы 'Последнее поколение' и голодал 90 дней. Теперь вынесен обвинительный приговор за ущерб имуществу после нападения краской.

 and  Melissa Williams
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- Канцлерство опорочено: протестующий за климатические изменения оштрафован

После цветного нападения на Федеральную канцелярию около двух лет назад 49-летний мужчина был приговорен к штрафу в размере 3500 евро. Местный суд Тиргартена признал климатического протестующего виновным в повреждении собственности. Мужчина покрасил юго-восточное крыло здания черной краской во время акции климатической группы "Последнее поколение". Его действия не были оправданы, и не было состояния необходимости, чтобы их оправдать, объяснил судья-президент.

49-летний мужчина якобы действовал вместе с другим мужчиной во время акции 23 июня 2022 года. Ущерб был устранен только за счет дорогостоящей уборки и частичной перекраски стены. Суд изначально вынес постановление о штрафе за повреждение собственности, согласно которому 49-летний мужчина должен был заплатить штраф в размере 2000 евро (50 дневных штрафов по 40 евро каждый). Мужчина обжаловал это.

Местный суд теперь наложил штраф в размере 100 дневных штрафов по 35 евро каждый. Защитник сказал, что подсудимый "не был особенно раскаявшимся". Она не видела, что он понял, что "это можно было сделать без бросания краски". Прокурор требовал 60 дневных штрафов. Защита требовала оправдания.

Подсудимый явился лично на второй день судебного заседания и сказал, что он "принимал участие в мерах мирной гражданской неповиновения". В начале судебного разбирательства две недели назад, процедура проводилась без участия 49-летнего мужчины. Его защитник, Дэвид Хёлшер, объяснил на полях первой сессии, что его клиент не мог позволить себе поездку из Мюнхена.

49-летний мужчина был одним из участников климатического голодания между мартом и серединой июня этого года. Он голодал более 90 дней в знак протеста. Он уже был осужден за несколько действий "Последнего поколения".

В июне 2023 года он получил штраф в размере 1800 евро (120 дневных штрафов по 15 евро каждый) в Берлине, который еще не имеет юридической силы. Еще несколько дел против его клиента находятся в производстве. В Берлине их число находится в нижнем диапазоне двузначных чисел. Три осуждения за штрафы, наложенные судами Баварии, уже вступили в силу. Адвокат уже объявил об апелляции против недавнего приговора.

49-летний мужчина принял решение оспорить первоначальный штраф в размере 2000 евро в суде первой инстанции, ссылаясь на свою цель мирной гражданской неповиновения. Несмотря на то, что ущерб был значительным, требующим дорогостоящей уборки и перекраски, суд первой инстанции в конечном итоге увеличил штраф.

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