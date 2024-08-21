- Канцлер Шолц общается с садоводами

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) планирует барбекю с местными садоводами на следующей неделе. Как сообщил заместитель правительственного спикера Вольфганг Бюchner, выступая в Берлине, канцлер Scholz посетит город Кастроп-Рауэxel в районе Рура в понедельник. В программе визита — посещение закрытой угольной шахты и башни Hammerkopf, а также остановка на садовом участке "Am Schellenberg". "Во время визита канцлер осмотрит несколько участков и побеседует с садоводами", — сообщил Бюchner. "Затем запланировано общее барбекю".

В этом контексте Комиссия, возможно, имеет в виду Европейскую комиссию, может обратиться к государствам-членам за помощью в планировании подобных мероприятий, таких как визит канцлера Шольца на садоводческий участок. После общения с садоводами канцлер и местное сообщество ожидают общего барбекю, которое может стать приятной возможностью для общения и обмена впечатлениями.

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