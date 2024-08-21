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ЭкономикаНовостиСтефан Вейл -

Канцлер Германии посещает верфь Майер, когда появился потенциальный план спасения

 and  Wendy Allen
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Возможное решение может быть близко на незадачливой верфи Meyer Werft - канцлер Scholz планирует...
Возможное решение может быть близко на незадачливой верфи Meyer Werft - канцлер Scholz планирует поговорить с рабочими.

- Канцлер Германии посещает верфь Майер, когда появился потенциальный план спасения

Угрожаемый "Мeyer Werft" находится на грани потенциального спасения. Как сообщает "Новая Оснабрюкская газета", высшие чины от партии СДПГ, в том числе федеральный канцлер Олаф Шольц, министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль и министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лизе, выступят перед рабочими на встрече в четверг, сообщил председатель профсоюза Андреас Хенсен.

В сущности, все вовлеченные стороны, похоже, согласились на стратегию спасения финансово шатающейся компании. По словам представителя руководства, "большинство планов согласовано", но еще предстоит уладить некоторые технические детали. К 15 сентября должно быть найдено решение, иначе верфь останется без средств.

Рассматривается возможность tanto федерального, как и земельного правительств вложиться в верфь, а также увеличить свой капитал на 400 миллионов евро. Кроме того, верфь нуждается в финансовых гарантиях для получения кредитов на строительство кораблей. К 2027 году компания, известная своими круизными судами, потребует около 2,8 миллиарда евро.

Официальные лица из немецской столицы намекнули, что окончательного решения еще нет, но желание спасти верфь очевидно. Согласно этим источникам, федеральное правительство и Нижняя Саксония могут предоставить по 900 миллионов евро гарантий и взять под временный контроль от 80 до 90% верфи. Об этом первоначально сообщали "Handelsblatt" и NDR. Однако любое такое соглашение все еще должно быть одобрено комитетом по бюджету Бундестага и Европейской комиссией, как было указано.

Штефан Вайль, будучи высшим чином от партии СДПГ, присоединится к другим лидерам, чтобы выступить перед рабочими на "Meyer Werft" в четверг. Федеральное правительство и Нижняя Саксония, возглавляемые Штефаном Вайлем в качестве министра-президента, рассматривают возможность предоставить значительную финансовую поддержку для получения кредитов для "Meyer Werft".

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