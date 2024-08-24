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Кантер занял второе место во время турне короля по Германии

Макс Кантер на грани финиша на этапе Германия-Тур, но в решающей гонке снова не один итальянский tourné показал непобедимость.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Группа велосипедистов немецкого тура пересекает Шве́бские Альпы.
Группа велосипедистов немецкого тура пересекает Шве́бские Альпы.

- Кантер занял второе место во время турне короля по Германии

Джонатан Милан одержал победу на заключительном этапе D-Тура, завоевав свой третий триумф. Итальянец опередил Макса Кантера в напряженной финишной борьбе в Виллингене-Швеннингене. После изнурительных 211,1 километров через Швабский Альб, бельгийский велогонщик Йорди Мейюс занял третье место.

В генеральной классификации teammate Милана Мадс Педерсен сохранил свою позицию. Датский бывший чемпион мира опережает норвежца Тобиаса Йоханнессена на 12 секунд и голландского спортсмена Дэнни ван Поппела на 19 секунд. Ни один немецкий эксперт не попадает в топ-10 перед заключительным этапом.

Майрхофер возглавляет отрыв

На самом сложном этапе соревнований, с 3000 метров подъема, за 20 километров образовался отрыв из пяти человек.Final quartet, including German up-and-comer Marius Mayrhofer, amassed a maximum lead of around six minutes on the hilly terrain of the Black Forest.

В пелотоне команда Лидл-Трек, возглавляемая Педерсеном, взяла на себя основную часть темпа, а также помогла Ред Булл. Сил лидера стали иссякать, и четверку профессионалов догнали примерно за 10 километров до финиша. Несмотря на неоднократные попытки отрыва, гонка закончилась спринтом, в котором Милан вновь победил. 23-летний спортсмен ранее выиграл пролог и первый этап.

Решения будут приняты в Саарбрюккене

Окончательное решение о чемпионате будет объявлено в воскресенье на заключительном этапе в Саарбрюккене. 182,7 километра немного менее сложны, чем этап в субботу, но спринт за бонусные секунды примерно на 4-м километре может повлиять на общую классификацию.

Несмотря на то, что ни один немецкий спортсмен не попал в топ-10 перед заключительным этапом, Marius Mayrhofer из Германии продемонстрировал многообещающую игру, возглавив отрыв на самом сложном этапе соревнований. Несмотря на все усилия, группа отрыва, в том числе Майрхофер, была догнана перед финальным спринтом, позволив Джонатану Милану одержать еще одну победу.

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