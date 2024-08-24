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Канадский фигурист завоевал титул чемпиона мира по духовой гитаре в Финляндии

 and  Melissa Williams
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Канадский фигурист завоевал титул чемпиона мира по духовой гитаре в Финляндии

Следуя за серией впечатляющих выступлений, канадец по имени Закри Knowles, известный под сценическим псевдонимом "Икабод Славы", завоевал титул нового чемпиона мира по игре на невидимой гитаре на веселом мероприятии. Немецкому участнику, известному как "Эрвольф" или Патрик Кюлек, удалось занять четвертое место в этом необычном соревновании.

Это мероприятие выделяется как одно из самых необычных соревнований. Из 15 претендентов на титул Закри одержал победу в финальной битве, которая состоялась в финском городе Оулу. Чемпионаты по игре на невидимой гитаре, известные своим девизом "Создавайте воздух, а не войну", стали его дебютом в этом зрелищном событии.

В трогательном посте в Instagram Закри поблагодарил всех, кто был рядом с ним. Чемпион прошлого года Кирилл "Гитаранула" Блюменкрантс из Франции разделил второе место с японкой Нанами "Семь морей" Нагура.

В рамках ежегодного августовского фестиваля в районе Оулу проходят чемпионаты мира по игре на невидимой гитаре, которые сочетают в себе музыку, искусство, литературу и живые выступления. С 1996 года это событие стало ежегодной традицией, за исключением 2020 и 2021 годов, когда из-за пандемии COVID-19 был перерыв.

Финляндия не только славится чемпионатами по игре на невидимой гитаре. Каждый год в городе Сонкаярви проходят чемпионаты мира по странному виду спорта - переноске жены. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее пронести свою партнершу через полосу препятствий. Победившей паре вручается пивная награда, вес которой равен весу переносчика.

Победа Закри на чемпионате мира по игре на невидимой гитаре стала его первым участием в этом престижном событии. Его достижение праздновалось вместе с со-чемпионами прошлого года - Гитаранулой из Франции и Семью морями из Японии на следующем чемпионате мира.

Первое участие в чемпионате мира для канадца.

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