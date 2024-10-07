Канадский фигурист Николай Соренсен столкнулся с минимальной дисквалификацией в шесть лет из-за обвинений в "сексуальном домогательстве".

Ограничение следует за расследованием, проведенным OSIC, в отношении обвинений против Сёренсена в сексуальном насилии 2012 года в отношении американской фигуристки и тренера, подтвержденных адвокатом потерпевшей, бывшей олимпийской чемпинкой по плаванию Нэнси Хогсхед, в интервью CNN.

Этот вопрос указан на портале OSIC «Спорт без насилия» и может быть обжалован или оспорен. Сёренсен имеет право подать заявление на переоценку через 6 лет.

Центр разрешения споров в области спорта Канады (SDRCC) сообщил CNN, что обе стороны имеют 21 день для подачи апелляции в Трибунал по вопросам безопасности SDRCC.

До сих пор остается неясным, было ли это предполагаемое инцидент сообщено в полицию или проводилось расследование правоохранительных органов.

CNN связался с Сёренсеном для получения дополнительных комментариев.

В посте в Instagram в январе он клялся полностью сотрудничать с расследованием, заявив: «Эти обвинения ложны, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию».

Канадский союз конькобежцев заявил, что был проинформирован о решении «Спорт без насилия» и принимает необходимые меры для его соблюдения.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что снимает Сёренсена со всех соревнований, признанных ISU, и «принимает все необходимые меры для соблюдения решения об отстранении на неопределенный срок».

ISU подчеркнул, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от дискриминации, домогательств, насилия, жестокости или эксплуатации.

Предполагаемая жертва выразила благодарность за поддержку в заявлении, направленном CNN ее адвокатом. Она подчеркнула важность подхода к вопросам насилия с крайней осторожностью и терпением.

Она также заявила: «Я надеюсь, что ответчик наконец примет ответственность за свои действия и получит помощь, чтобы стать безопасным членом общества вне нашего спорта».

Она отметила, что была расстроена поддерживающими комментариями, сделанными в эфире, которые она восприняла как принижение опыта жертв изнасилования и продвижение вредной культуры молчания в спорте.

Хогсхед подтвердила CNN, что расследование OSIC было инициировано инцидентом, когда ее клиентке было 22 года, а Сёренсену - 23.

Хотя отчет, поданный предполагаемой жертвой в OSIC, не был опубликован, Хогсхед сообщила CNN, что предполагаемое сексуальное насилие произошло после вечеринки в Хартфорде, Коннектикут, в 2012 году.

Хогсхед, которая возглавляет некоммерческую правовую организацию по защите прав девочек и женщин в спорте, похвалила профессионализм своей клиентки, подробное описание ужасной ночи и настойчивость в течение 14,5-месячного процесса.

Она заявила: «Сексуальные насильники не должны находиться в спорте. Хотя большинство людей согласны с этим утверждением, на практике остается сложным удалять тех, кто уличен в сексуальных домогательствах».

«Моя клиентка не стала бы выступать, если бы не видела, что Никлас Сёренсен переходит к тренировке фигуристок и будет представлять опасность для многих других девочек и женщин, которые не будут знать о опасности, которой они подвергаются».

Она заключила, что процесс был трудным для ее клиентки, но она была обнадежена тем, что в конечном итоге сообщество фигурного катания становилось безопаснее, и Сёренсен был запрещен. Кроме того, она надеялась, что больше пострадавших фигуристок выступят; фигурное катание по-прежнему сталкивается с культурой физического, эмоционального и сексуального насилия.

OSIC не предоставил комментарий, когда связался с CNN.

В своем посте в Instagram в январе Сёренсен написал: «Я верю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности и защищенным на льду и вне его. Положительная и поддерживающая среда в спорте важна для всех нас».

Он также сказал в посте, что он и его партнер по фигурному катанию Лоранс Фурнье-Беодри откажутся от участия в Канадских национальных и чемпионатах по фигурному катанию в том месяце, так как их участие может оказаться отвлекающим.

Дуэт позже вернулся на лед на чемпионате ISU по фигурному катанию на четырех континентах 2024 года в Шанхае, Китай, в начале февраля и занял место в танцах на льду.

Сёренсен выступал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заняв девятое место в танцах на льду с Беодри.

Запрет участия Сёренсена в спортивных мероприятиях указан на портале OSIC «Спорт без насилия» в разделе текущих дел. Несмотря на запрет, Сёренсен по-прежнему страстно продвигает безопасную и инклюзивную среду в спорте, как указано в его посте в Instagram.

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