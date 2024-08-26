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Канада введет 100% налог на электромобили, импортируемые из Китая.

Канада выравнивается с западными странами, вводя таможенные пошлины на недорогие китайские электромобили. slechts соответствуют американским ставкам, отличаясь от более умеренных европейских таможенных правил.

 and  Christian Meier
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- Канада введет 100% налог на электромобили, импортируемые из Китая.

После США, Канада также рассматривает возможность введения 100-процентного налога на китайские электромобили, чтобы выровнять условия для местных компаний. Как объявила министр финансов Кристия Фриленд, канадское правительство уже ввело 25-процентный налог на китайскую сталь и алюминий. Причиной этого шага является то, что китайские производители злоупотребляют политикой избыточного производства, поддерживаемой государством, и имеют менее строгие нормы безопасности и экологические стандарты для своих работников.

Новый налог на электромобили вступит в силу 1 октября, увеличив текущую ставку на 100%. Налоги на сталь и алюминий начнут действовать через две недели после этого. Кроме того, канадское правительство планирует провести консультации по другим отраслям, в том числе по батареям, полупроводникам и солнечным продуктам.

Аналогичным образом, в мае США ввели 100-процентный налог на китайские электромобили. В настоящее время на рынках США и Канады почти не продаются китайские электромобили. Отрасль обеспокоена тем, что они не могут конкурировать с более дешевыми китайскими автомобилями.

В июне Европейская комиссия объявила о своих планах ввести собственные налоги. Эти предложения варьируются в зависимости от производителя, с предлагаемыми ставками 36,3% для SAIC, 17% для BYD и 9% для автомобилей, произведенных американским гигантом Tesla в Китае.

В настоящее время Канада, возможно, столкнется с нехваткой китайских электромобилей на своем рынке из-за предложенного 100-процентного налога. Этот шаг совпадает с решением США ввести аналогичный налог, что может повлиять на конкурентоспособность отрасли электромобилей в обеих странах Северной Америки.

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